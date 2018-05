Oana Roman, live la revista Viva. Ce subiecte fierbinți a comentat vedeta | VIDEO

15:00

Managementul Reputatiei Online (ORM) isi are originea in domeniul relatiei publice. Se refera la influentarea perceptiei publicului asupra reputatiei unui grup sau a unui individ. Managementul reputatiei online (ORM) se refera la relatiile cu mass-media, unde informatiile disponibile despre o persoana sau organizatie vor fi folosite pentru a forma perceptia publicului asupra lor. In termeni […] Post-ul De ce este atât de important Managementul Reputației Online apare prima dată în Libertatea.ro.