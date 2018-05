Patriarhul Daniel: Azi prăznuim anticipat hramul cel mare al Catedralei Mântuirii Neamului

15:40

Canalul Siret-Bărăgan nu este un obiectiv inclus în planul naţional de irigaţii, deoarece pentru finalizarea lui ar fi nevoie de circa 5,5 miliarde de euro, însă ideea nu a fost abandonată, a declarat, joi, ministrul Agriculturii, Petre Daea, într-o conferinţă de profil."Acest Canal Siret-Bărăgan este deosebit de importat pentru ţară. Nu este abandonat ca idee. Căutăm soluţii şi în curând o să vedeţi primele cantităţi de apă care vor intra pe culturile din zonă cu apă din acest canal. (...). Lăsaţi-mă să nu vă spun când va fi. Dacă aţi aşteptat 30 de ani, pentru că acolo nu s-a irigat niciodată, mai merită câteva zile, nu mult ca să vedeţi prima apă care ajunge la culturi din această lucrare magistrală a Ţării Româneşti. Este în preocuparea noastră să vedem cum o abordăm, etapă cu etapă, ca să folosim această mană cerească: folosirea apei gravitaţional, însă nu puteam să punem în planul zilei această investiţie care costă din datele pe care le am în jur de 5,5 miliarde de euro ca să fie finalizată. Se are în vedere, se judecă, se analizează la nivelul nostru să vedem cum putem valorifica acest sistem. Nu este în planul de guvernare, dar nu este abandonat", a precizat Daea, răspunzând unei întrebări referitoare la situaţia Canalului Siret-Bărăgan.Acesta a precizat că în planul naţional de irigaţii sunt introduse 97 de sisteme pentru a realiza până în 2020 cele două milioane hectare irigabile."Este un obiectiv propus şi pe care îl vom realiza. Am pornit la drum cu reamenajarea celor 40 de sisteme, pentru că am socotit să prindem etapele ca să se poată finaliza şi să funcţioneze în teren. Am luat aceste 40 de sisteme pentru că aveam structurile făcute ale asociaţiilor utilizatorilor de apă. Conceptul unitar de abordare ne obligă să facem cu banii statului - s-a alocat un miliard de euro până în 2020 - tot ce înseamnă staţie de pompare cu staţie de aducţiune, totul să fie funcţional. Aceste 40 de amenajări lucrări trebuie talonate însă de lucrări secundare, pentru că degeaba duci apa pe canal dacă nu ai posibilitatea prin sistemele secundare să duci apa la plantă. Iar aceste asociaţii private ale utilizatorilor de apă pot să preia bani prin PNDR 2020, sută la sută (nerambursabili n.r.) să modernizeze sistemul secundar. Mai mult am făcut modificări în PNDR pentru că din acea sumă care vizează îmbunătăţirea şi reabilitarea sistemului secundar să poate fi folosită până la 30% pentru procurarea instalaţiilor de irigare, în aşa fel încât apa să vină la plantă (...)", a explicat ministrul Agriculturii, în cadrul unei mese rotunde organizate de revista Capital.Potrivit sursei citate, a doua etapă a programului de irigaţii vizează reabilitarea unui număr de 37 de amenajări, care în prezent se află în procesul administrativ de constituire a organizaţiilor de utilizatori de apă, iar ultimele 9 amenajări se vor face în ultima etapă."Trebuie să ducem la bun sfârşit programul de irigaţii, să reabilităm sistemul principal, să construim sistemul secundar şi să dotăm cu instalaţii de irigat. Însă eu nu sunt un orb al timpului şi mă fac că nu văd că astăzi dau drumul la apă gratuit pe canale cu banii statului, iar fermieri în stânga dreapta aşteaptă să le irigăm şi culturile. Eu cred că este prea mult. În condiţiile în care statul face aceste investiţii şi pompează apa, am transmis celor de la direcţiile de agricultură şi m-am folosit de orice întâlniri ca să transmit: găsiţi şi dumneavoastră pe plan local soluţii de a lua apa din canal ca să ajungă la plantă. Să nu stăm cu mâinile în buzunar să vină de sus ori dacă a venit apa în canal să mi-o aducă cineva şi la plante. Din nefericire sunt şi aceste cazuri", a spus Petre Daea.Acesta a precizat că va merge personal pe canalele magistrale ca să verifice dacă apa este folosită şi nu trece "degeaba pe acolo cum trece Dunărea pe lângă noi", în condiţiile în care după 2020 conceptul PAC se desparte de conformitate şi merge "doar pe rezultat şi performanţă"."Din momentul în care am dus apa pe canal le-am spus colegilor din teritoriu că acum după ce am terminat cu înregistrarea cererilor o iau personal pe canalele magistrale şi verific ca apa asta să nu treacă degeaba pe acolo cum trece Dunărea pe lângă noi, dacă am adus Dunărea pe câmp, dacă am adus Prutul pe câmp, păi să le folosim. Se găsesc soluţii, motopompe, agregate de pompare care se pot lua dintr-un loc în altul. Dacă nu vrei să te asociezi să intri în AUAI, atunci irigă personal. Ţi-am dat apa gratuit. De asemenea, din perspectiva lui 2020 conceptul PAC se desparte de conformitate merge pe rezultat merge spre performanţă, dau banul cu ce scop, în urma acestui ban găsesc ceva din punct de vedere al interesului statal?", a adăugat şeful de la Agricultură.Potrivit datelor MADR, în anul 2018 se vor aloca 26,5 milioane de euro pentru refacerea şi reconstrucţia sistemului naţional de irigaţii din miliardul de euro prevăzut în buget până la finele lui 2020, iar pe partea de investiţii în sistemele secundare de irigaţii sunt disponibile pe măsura 4.3 din PNDR 2014 -2020 circa 435 de milioane de euro de la Uniunea Europeană. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Andreea Marinescu, editor online: Anda Badea)