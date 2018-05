Elena Băsescu și-a planificat a treia cezariană! Când va naște și ce semnificație are acea zi

10:30

Tatăl lui Meghan Markle a suferit o intervenție pe inimă, dar acum se simte bine. Totuși el nu va putea participa la nunta fiicei sale cu Prințul Harry. Operația pe cord s-a încheiat cu succes pentru tatăl lui Meghan Markle.