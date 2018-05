Satu Mare: Plutonierul major Ilie-Marian Tănase Iordan a primit diploma de ''Cetăţean de onoare'' al municipiului

17:00

România are un potenţial imens în sectorul turismului, a declarat joi europarlamentarul PSD Claudia Ţapardel, la Conferinţa "Connecting Europe through Innovation"."Anul trecut am organizat această conferinţă la Madrid împreună cu Organizaţia Mondială a Turismului din convingerea că într-adevăr ne aflăm într-o nouă eră a economiei, într-o eră digitală în care toate serviciile sunt conectate la internet şi sunt folosite doar utilizând mediul online. În ultimii ani am văzut că tot ceea ce înseamnă servicii din domeniul transporturilor şi turismului sunt oferite utilizând platformele online. Trebuie să ne adaptăm la aceste noi tehnologii, călătorul de astăzi este un călător tot mai exigent, care vrea totul la un clic distanţă, vrea doar să apese pe un buton sau să dea un clic şi să obţină cele mai integrate şi mai eficiente servicii. (...) Şi România se poate adapta acestor tendinţe, este una din ţările care are mai puternică conexiune la internet şi în acelaşi timp ne bucurăm de specialişti şi profesionişti în sectorul IT care pot crea şi care ne pot oferi astfel de platforme digitale integrate pentru a oferi servicii cât mai eficiente în sectorul transportului şi turismului", a declarat europarlamentarul PSD, organizatorul conferinţei.Eurodeputata şi-a exprimat convingerea că România poate deveni un adevărat lider al turismului regional."Cred în potenţialul turistic al României, cred în capacitatea României de a deveni un reper şi chiar un adevărat lider al turismului din Europa Centrală şi de Est şi acest lucru am reuşit să-l promovez şi la Bruxelles. (...) Cred în potenţialul imens pe cere îl are România în sectorul turismului. În ceea ce priveşte transportul, da, România mai are mult de făcut şi avem nevoie de sprijin european în dezvoltarea sectorului transporturilor din România, dar, în acelaşi timp, consider că România, cu toate minusurile pe care le are, are o reţea destul de integrată de transport", a menţionat Claudia Ţapardel.Deschiderea celei de-a II-a ediţii a conferinţei "Connecting Europe through Innovation" a avut loc joi, la Palatul Parlamentului, evenimentul fiind organizat de europarlamentarul PSD, Claudia Ţapardel, în colaborare cu Ministerul Economiei şi Parlamentul României.La eveniment a participat Comisarul european pentru Piaţa Internă, Industrie, Antreprenoriat şi IMM-uri, Elżbieta Bienkowska.Evenimentul a avut ca principal ca scop să atragă atenţia decidenţilor din sectorul public şi privat asupra aportului tehnologiei la îmbunătăţirea serviciilor de turism şi transport în era digitală. AGERPRES/(A-autor: Cătălina Matei, editor: Mihai Simionescu, editor online: Anda Badea)