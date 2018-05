EXCLUSIV / Cine sunt sportivele din cauza cărora s-a închis Laboratorul antidoping de la București. Reacție FR de Lupte: ”Nu cred că acesta a fost motivul real. Nu încurajăm dopingul”

16:50

Orban, despre sesizarea făcută la Parchetul General, pe numele lui Dăncilă și Dragnea: ”Am depus-o în calitate de cetățean, nu am acceptat să închid ochii la lucruri care afecteazp interesele României”, a declarat președintele PNL, joi, la Iași, într-o conferință de presă. ”Aceasta sesizare este depusă de mine, în calitate de cetățean al României. Am […] Post-ul Orban, despre sesizarea făcută la Parchetul General, pe numele lui Dăncilă și Dragnea: ”Am depus-o în calitate de cetățean, nu am acceptat să închid ochii” apare prima dată în Libertatea.ro.