Patinaj artistic: Medaliaţii cu aur la JO 2018 de la Pyeongchang, cuplul Savchenko-Massot se gândeşte la retragere

Toţi veteranii de război din Alba, în număr de aproape o sută, vor primi fiecare, în semn de onoare şi respect, câte un drapel al României cu însemnul "Servesc Patria", pentru a fi arborat la locuinţa lor, astfel încât lumea să cunoască faptul că acolo stă o persoană care merită respectul nostru, al tuturor.La iniţiativa Asociaţiei "Pro Cugir" şi a Asociaţiei Veteranilor de Război - Filiala Alba "Regele Ferdinand I", Consiliul Judeţean (CJ) şi administraţiile locale ale judeţului Alba au demarat proiectul "Onoare şi respect veteranilor de război", ce implică arborarea, la locuinţa fiecărui veteran de război din judeţ, a unui drapel al României, în semn de profundă cinstire a bravilor noştri înaintaşi."Azi, de Ziua Eroilor, pornim un proiect care a avut ca iniţiatori Asociaţia 'Pro Cugir' şi Asociaţia Veteranilor de Război. Este un moment important pentru noi. Este vorba şi de Anul Centenar, şi de Ziua Eroilor, este vorba de recunoştinţa pe care noi dorim să le-o arătăm eroilor şi veteranilor de război, cei care, în tinereţea lor, au luptat pentru libertatea ţării. Acest proiect constă în înmânarea spre arborare a unui tricolor pe care este ataşată o panglică pe care scrie 'Servesc Patria'. Drapelul va fi arborat la casa veteranului de război, pentru ca noi toţi să ştim că acolo stă un model, pe care noi, ceilalţi, să-l urmăm, ca să ne iubim ţara, să ne iubim istoria şi trecutul", a declarat, joi, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Alba, Ion Dumitrel.Potrivit acestuia, în perioada următoare, fiecare veteran de război din judeţ va primi un astfel de drapel. Începutul a fost făcut la Alba Iulia chiar de Ziua Eroilor, când o delegaţie constituită din preşedintele CJ Alba, viceprimarul municipiului Alba Iulia Gabriel Pleşa, administratorul public al judeţului Alba, Dan Popescu, preşedintele filialei Alba a Asociaţiei Veteranilor de Război, colonel (r) Eugen Papeş şi cel al Asociaţiei "Pro Cugir", Aurel Voicu, directorul general al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, Gabriel Rustoiu, comandantul Garnizoanei Alba Iulia şi al Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul" Alba Iulia, colonel Marcel Domşa, precum şi doi elevi militari, l-a vizitat pe unul dintre cei şapte veterani de război care domiciliază în Alba Iulia."În această zi deosebit de importantă pentru neamul românesc, această iniţiativă pică 'ca o mănuşă', dacă pot să zic aşa. Este o iniţiativă lăudabilă, care arată recunoştinţa adusă acestor oameni care s-au jertfit pentru libertatea şi pentru viitorul ţării la acea vreme. Trebuie să fim conştienţi cu toţii şi să ne bucurăm de aceste momente, pentru că, probabil, într-un timp foarte scurt, nu o să mai fie veterani de război şi nu vom mai avea acest privilegiu de a fi contemporani cu dânşii. Şi în această idee, cu atât mai mult trebuie să-i cinstim, să-i onorăm şi să ne bucurăm că încă mai trăiesc. Ei sunt, de fapt, o istorie vie, o carte vie a activităţii lor şi a războiului la care au participat", a apreciat comandantul Garnizoanei Alba Iulia, colonel Marcel Domşa.Foto: (c) Marinela Brumar / AGERPRESAcum în vârstă de 96 de ani, slt. (r) Laurean Deac a luptat pe frontul din Rusia, ţară în care a stat apoi în prizonierat nu mai puţin de patru ani."Am fost încorporat în 1 aprilie 1943, la 22 de ani. Am făcut un an de instrucţie, iar exact la 1 aprilie 1944 am plecat pe front în Rusia. (...). După armistiţiu, când eram în Moldova, ruşii ne-au înconjurat şi ne-au dus în prizonierat. Ne-au întors înapoi (în Rusia - n.r.), ne-au dus până în Asia Mică, în Erevan. Am stat mai întâi în Sevan o iarnă. Erau condiţii foarte, foarte grele. Primăvara ne-au urcat la vagon şi ne-au dus în Asia Mică. Am fost vreo 600 de oameni. Acolo, ne-au băgat în carantină. Eram plini de păduchi. Acolo ne-au deparazitat, ne-au dus la baie. 20 de zile am stat în carantină, după aia ne-au băgat la lucru, în fabrică. Au făcut o fabrică de topit aluminiu şi am lucrat acolo ca zidar", a povestit, joi, pentru AGERPRES, veteranul de război.Fiindcă şeful de şantier i-a apreciat activitatea şi priceperea în zidărie, Laurean Deac a scăpat de fiecare dată când s-a pus în discuţie transferul unor prizonieri în alte lagăre sau să fie duşi la tăiat de lemne. "Inginerul de acolo m-a luat în ochi buni, că eu lucram. Că aşa am fost învăţat şi de la tata, de acasă, că tata a avut pământ şi mergeam la plug. Fiindcă îmi făceam norma, în fiecare lună puteam să trimit scrisoare acasă. Eram opt zidari şi inginerul ne da câte un bilet unde scria că am lucrat foarte bine şi ne dădeau atunci câte un polonic de supă mai mult", şi-a adus aminte, ca şi când ar fi fost ieri, Laurean Deac.A scăpat din prizonierat de abia în 1948, după patru ani. "În 20 mai 1948 am ajuns acasă. Am făcut nouă zile pe drum. M-am căsătorit după trei luni", a spus veteranul de război.Foto: (c) Marinela Brumar / AGERPRES După colectivizare, el şi familia sa s-au mutat din satul natal, Ohaba, în Alba Iulia. A muncit în fabrică, dar şi în construcţii, fiind un zidar apreciat. A avut opt copii, din care unii sunt stabiliţi acum în străinătate - Austria, Spania, Statele Unite ale Americii. De aproape cinci ani, este văduv.Ceilalţi şase veterani de război din Alba Iulia, născuţi între 1919 şi 1925, vor primi şi ei câte un astfel de drapel, care le va fi înmânat de către viceprimarul Gabriel Pleşa. 