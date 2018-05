Accidente feroviare produse în anii 2016 - 2018 (cronologie)

18:20

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, joi, că taxa clawback trebuie menţinută, dar va promova scutirea de această taxa la medicamentele ieftine, sub 15 sau 20 de lei.Întrebată de jurnalişti, cu prilejul prezenţei sale la dezbaterea unui proiect de hotărâre de Guvern, ce îşi propune privind taxa clawback, Pintea a răspuns: "Schimbarea modalităţii de calcul, dar menţinerea taxei de clawback, nicidecum eliminarea ei, iar (...) o propunere personală pe care o voi promova - scutirea de clawback la medicamentele sub 15 lei, de exemplu, sau 20 de lei. Deci, noi trebuie să ne asigurăm că medicamentele ieftine nu vor dispărea de pe piaţă, concomitent cu introducerea de noi molecule, medicamentele ieftine nu au voie să dispară de pe piaţă".Ea şi-a exprimat convingerea că, începând cu luna septembrie, când se va face corecţia de preţuri, presiunea clawback-ului va scădea."Atunci vom avea un echilibru, să spunem. Pentru mine personal e important ca pacienţii să aibă medicamentele de care au nevoie. Concomitent, am mai declarat, lucrăm la lista medicamentelor strategice, ea este aproape gata, deci toate comisiile de specialitate au înaintat ministerului o listă cu medicamentele pe care le consideră de importanţă strategică, pe patologii, în funcţie de mai multe criterii, iar aceste medicamente strategice nu vor avea voie să lipsească de pe piaţa românească, deci suntem aproape gata şi cu acea listă", a precizat Pintea.Întrebată dacă propunerea sa privind clawback-ul e realizabilă, ea şi-a exprimat convingerea că acea comisie care evaluează posibilităţile de modificare a acestei taxe va ţine cont de aceasta."Noi, producătorii de generice, nici nu am fi participat la această întâlnire dacă am fi avut răspunsul la o singură întrebare care să fie reflectat şi în acţiune. Cine plăteşte? Iar răspunsul să fie statul român, pentru că, pe de o parte, să se înţeleagă foarte bine, Asociaţia Producătorilor de Medicamente Generice nu este împotriva includerii de molecule noi în lista de rambursare. (...) Ne dorim să vină toate terapiile de pe planeta asta, numai că revine întrebarea: 'Cine plăteşte?'. De aceea, poziţia noastră este - dacă în continuare acest cost incremental se pune pe spinarea producătorilor de medicamente generice, noi cerem atunci toate moleculele să fie incluse în cost-volum, unde să fie un buget separat", a spus Adrian Grecu, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România.Potrivit acestuia, clawback-ul are un impact mai mare la medicamentele foarte ieftine."Orice produs peste 300 de lei e plafonat la cei 65 de lei, pe când dacă sunt 5 lei, la ora asta la un medicament 100% rambursat înseamnă un clawback de 34%. Asta înseamnă, de fapt, o reducere de preţ a medicamentului ăla, care este deja ieftin. Dacă o coroborez cu un producător local care are nişte costuri de producţie, are nişte angajaţi (...) cam gândiţi-vă la care e impactul, deci medicamentele ieftine vor dispărea", a semnalat Adrian Grecu.Ministerul Sănătăţii a organizat, joi, o şedinţă publică de dezbatere a proiectului de HG privind modificarea şi completarea anexei la HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate. AGERPRES/(A, AS - autor: Iulia Carciog, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea)