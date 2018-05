Scene incredibile la Palatul lui Gigi Becali S-au certat în timpul negocierilor pentru Qaka, iar noi vă arătăm filmările în exclusivitate!

16:00

Fostul comentator sportiv Cristian Țopescu va fi înmormântat vineri (18 mai), cu onoruri militare, la ora 11:00, în Cimitirul Ghencea Militar. Joi (17 mai), sicriul cu trupul neînsufletit al comentatorului a fost depus la Studio 2, la TVR. Cei care își doresc să își ia rămas bun de la acesta o pot face până la ora 19:00. Cei […]