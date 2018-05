Republica Paraguay confirmă mutarea la Ierusalim a ambasadei din Israel

21:40

România are nevoie de toţi cei care lucrează în cercetare, a declarat, joi, ministrul Cercetării şi Inovării, Nicolae Burnete, în cadrul festivităţii de deschidere a celei de-a X-a ediţii a Euroinvent."A fi inventator nu este simplu, nu este uşor. Nu întotdeauna ai satisfacţii maxime, dar a fi inventator înseamnă să trăieşti, să faci ceea ce îţi doreşti. De aceea îi felicit din suflet pe toţi cei care fac acest lucru. Desigur că nu toate brevetele de invenţie vor fi poate folosite aşa cum ne dorim noi. Unele vor avea succes comercial, altele vor avea succes de viaţă, dar pentru cei care au creat aceste brevete sunt neînsemnate. România are nevoie de dumneavoastră, de toţi cei care lucraţi în cercetare, are nevoie de tineri, şi mai mult decât atât, cred că are nevoie de noi toţi. Orice brevete am realiza, orice invenţie am face, cea mai importantă invenţie este omul, iar dacă oamenii nu-şi dau mâna nu avem nicio şansă în viaţă", a afirmat Nicolae Burnete.Şefa Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti, Angela Cristea, a subliniat importanţa investiţiilor în cercetare şi inovare pentru asigurarea competitivităţii. În opinia reprezentantului Comisiei Europene, România are încă "un potenţial uriaş de creştere a competitivităţii sale"."Este o iniţiativă excelentă şi suntem foarte bucuroşi să vedem că ea a rezistat în timp, pentru că într-adevăr a ajuns la a X-a ediţie şi sunt multe idei foarte bune, dar nu întotdeauna reuşesc să facă faţă timpului. De aceea suntem şi un susţinător constant al acestei iniţiative. Suntem fericiţi că Centrul Europe Direct este un partener activ la fiecare ediţie. Investiţiile în cercetare, inovare sunt extrem de importante pentru asigurarea competitivităţii, atât la nivel naţional cât şi la nivel european şi la nivel global. România are încă un potenţial uriaş de creştere a competitivităţii sale, inovarea poate ajuta la acest lucru, de aceea sperăm ca acest sector să beneficieze de un sprijin cât mai mare şi din partea autorităţilor naţionale. La nivelul UE avem mai multe programe care sprijină acest sector. Cel mai cunoscut şi cel mai mare financiar este Orizont 2020. Pentru viitorul buget al UE noi propunem să se mărească finanţările pentru acest domeniu prioritar. În acelaşi timp, la nivel naţional venim cu fonduri nerambursabile, prin fondurile structurale, pentru încurajarea cercetării şi inovării", a spus Angela Cristea.Potrivit organizatorilor, la ediţia din acest an a Euroinvent sunt prezenţi câteva sute de inventatori."Avem câteva sute de inventatori care îşi etalează timp de trei zile inovaţiile din toate sferele creaţie. În cadrul acestei ediţii vrem să tragem un semnal de alarmă şi anume, creativitatea este cel mai important bun al nostru. Încercăm să dezvoltăm şi să încurajăm acest lucru la orice vârstă, de la nivel de şcoală până la nivel academic. Încercăm să ne apropiem de Salonul de la Geneva. Practic, suntem foarte aproape ca şi număr de inovaţii, dar ca avem nevoie de ajutor pentru sprijinirea inovaţiei, avem nevoie de ajutor să ne punem în practică ideile pe care le arătăm astăzi", a declarat, pentru AGERPRES, Andrei Victor Sandu, preşedintele Forumului Inventatorilor Români şi coordonator al evenimentelor ce se desfăşoară sub marca Euroinvent.Pe lângă expoziţia de invenţii, în cadrul ediţiei din acest an a Euroinvent au loc şi Conferinţa Internaţională de Cercetări Inovative - ICIR 2018, Salonul de carte tehnico-ştiinţifică, artistică şi literară, expoziţia europeană de arte vizuale, precum şi alte workshopuri sau dezbateri. Sâmbătă, în ultima zi a manifestărilor, un juriu internaţional va desemna invenţiile care vor fi premiate. AGERPRES/(A - autor: Daniela Malache, editor: Mirela Bărbulescu, editor online: Gabriela Badea)