Români de care suntem mândri: Andrei Pleșu

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook, 365 de români esențiali pe care trecutul sau prezentul îi definește drept repere ale României […] Post-ul Români de care suntem mândri: Andrei Pleșu apare prima dată în Libertatea.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea