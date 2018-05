Anunț de la KAUFLAND, AUCHAN și CARREFOUR: Se întâmplă în toate magazinele

06:30

Una caldă, una cu ploaie! Temperaturile maxime se vor încadra între 18 grade izolat in Maramures in Transilvania și cel mult 27 de grade in Moldova si in Muntenia. Şi în Bucureşti, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în cursul zilei, dar numai trecător vor fi posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade.