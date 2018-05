Mama lui Kamara i-a murit în brațe: „Am chemat medicul! S-a dus”

17:50

Campionul national de tir Gabriel Deaconu a murit. A fost unul dintre exponenții secției de tir din ultimele două decenii, dar s-a stins fulgerător din viață la vârsta de numai 36 de ani, a anunțat site-ul oficial al celor de la CS Dinamo. Gabriel Deaconu s-a născut pe 25 august 1981 la București. După o […]