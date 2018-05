ULTIMĂ ORĂ Transfer BOMBĂ pe axa CFR - FCSB » Anunț oficial: "Plătim clauza, 1000% vine la noi" + reacția clujenilor

10:00

Jumătate greacă, jumătate albaneză, a reprezentat Cipru la ultima ediție a concursului Eurovision.Entela Fureraj, 31 de ani, pe numele de scenă Eleni Foureira, nu are doar o voce remarcabilă, ci și un fizic formidabil. În plus, are un iubit spaniol fotbalist, pe care îl susține la toate meciurile lui Olympiakos.Din 2016, Entela, care e și actriță și fashion designer, face cuplu cu fundașul central Alberto Botia, 29 de ani, fostul produs al Academiei Barcelonei.