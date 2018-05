Germania: Popularitatea social-democraţilor, în continuă scădere la opt luni după alegeri

11:30

Pentru piaţa turiştilor ruşi, trebuie să ne propunem ca vacanţa în România să fie o experienţă, ţinând cont că Bulgaria are un avantaj mult mai mare de promovare, este de părere preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Promovare Turistică din România (FAPT), Corina Martin.FAPT a organizat un infotrip pentru tour-operatori ruşi (în majoritate din Sankt Petersburg) pe litoralul românesc şi în Delta Dunării, după 27 de ani de absenţă în promovare în acest mod pe piaţa rusă, potrivit unui comunicat al federaţiei remis vineri AGERPRES. "Ne adresăm tour-operatorilor din Sankt Petersburg, un oraş de cinci milioane de locuitori ce atrage anual peste opt milioane de turişti, oraş înfrăţit de 10 ani cu oraşul Constanţa. Abordăm o piaţă cu un potenţial enorm, un segment de turişti cu studii superioare, cu bugete mari de vacanţă, turişti care aleg obligatoriu litoral între cele minim două vacanţe pe an pe care le efectuează. Am prezentat numai locaţii de top de pe litoralul românesc şi am continuat la fel în cele două zile petrecute în Deltă", a spus Corina Martin.Aceasta a apreciat că în acest moment România are un handicap prin absenţa promovării pe piaţă rusă, mai ales în raport cu promovarea pe care o face Bulgaria, dar ţara noastră are servicii de top în locaţii de excepţie. Acestea trebuie prezentate şi promovate ca produse speciale, autentice româneşti, pe piaţa rusă, o piaţă considerată de FAPT ca dorită şi abordată de orice destinaţie turistică internaţională."Sigur că Bulgaria are un avantaj mult mai mare de promovare. De aceea am insistat în ultimii doi ani pe un gol care înseamnă 27 de ani, pentru că am ştiut că există aici o piaţă extrem de mare, turişti foarte buni consumatori. În acest eveniment, am promovat şi destinaţiile de vacanţă montane şi balneare din România, cu materiale de promovare de la Ministerul Turismului şi de la asociaţiile de promovare membre FAPT. În absenţa unui zbor direct între litoral şi Sankt Petersburg, discutăm deja cu compania Turkish Airlines despre tarife speciale de zbor pe ruta Sankt Petersburg - Istanbul - Constanţa", a spus Corina Martin.Reprezentanţii FAPT intenţionează să ofere sejururi pe litoral (leisure şi wellness&spa), vacanţe mixte litoral-Delta Dunării, vacanţe eco în Delta Dunării şi circuite turistice Bucureşti -Transilvania-Delta Dunării-litoral, dar şi trasee în celelalte regiuni turistice ale României.Pe de altă parte, tour-operatorii ruşi s-au arătat surprinşi că pe litoralul românesc există hoteluri "atât de frumoase, numai că România nu s-a promovat absolut deloc în Rusia, ca destinaţie de vacanţă".Însă, turiştii ruşi ţin la câteva elemente esenţiale ce trebuie să se regăsească în hoteluri, cum ar fi personal vorbitor de limba rusă, servicii de baby sitting, facilităţile de pe plajă incluse în pachetele turistice, informaţii şi materiale de promovare în limba rusă, o ofertă bogată de tururi şi excursii locale, discounturi de early booking şi tarife competitive, mai ales în condiţiile comparaţiei cu Bulgaria, o piaţă cu mult mai cunoscută pentru aceştia. AGERPRES/(AS - autor: Carmen Marinescu, editor: Oana Tilică, editor online: Ada Vîlceanu)