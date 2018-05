NUNTĂ REGALĂ Prinţul Charles o va conduce pe Meghan Markle la altar

12:20

Organizatorii festivalului Afterhills, care se va desfăşura în perioada 31 mai - 3 iunie, la 6 kilometri de centrul Iaşiului, au început omologarea celui mai mare Dreamcatcher (plasă de vise) din lume, acesta având un diametru de nouă metri, faţă de recordul actual de 7,42 metri, stabilit în Rusia."Pe 14 mai, pe situl festivalului, organizatorii evenimentului însoţiţi de echipa artiştilor vizuali ieşeni şi de martorii oficiali au parcurs toate etapele de măsurare şi cântărire, conform standardelor Guinness World Records. Dreamcatcher-ul construit are diametrul de 9 metri, faţă de recordul actual de 7,42 metri diametru, stabilit în Rusia. Structura Dreamcatcher-ului, conform organizatorilor, este realizată din răchită, împletită sub formă tubulară, pe deasupra design-ul fiind conceput din sfoară de iută, mărgele tradiţionale realizate din lut. Motivul decoraţiunii interioare, pânza de păianjen, a preluat din elementele tradiţionale întâlnite pe porţile româneşti şi în ornamentica folclorică. Triunghiurile interioare sunt în fapt flori, petale, care formează o geometrie a armoniei şi simetriei iar fiecare mărgea realizată din lut, de către un artist plastic conform meşteşugului tradiţional, reprezintă fiecare în parte un vis frumos şi bun", au informat organizatorii prin intermediul unui comunicat.Conform aceleiaşi surse, festivalul va promova arta în toate formele sale, din program făcând parte: workshop-uri, instalaţii de artă modernă şi neconvenţională, activităţi distractive şi educaţionale pentru cei mari, dar şi pentru cei mici.Premieră naţională pe piaţa festivalurilor din România, scena Comedy va conţine diferite forme de reprezentaţie artistică non-muzicală, care variază de la stand-up comedy, la breakdance, teatru contemporan şi momente de improvizaţie. Lineup-ul acestei scene este proaspăt confirmat, iar performerii care vor urca pe această scenă sunt dintre cei mai buni din ţară pe nişa lor. Artiştii anunţaţi pentru stand-up comedy sunt dintre cei mai cunoscuţi din mişcarea românească: Micutzu, Teo, Vio şi Costel, Nelu Cortea, Claudiu Popa, Anisia şi Serghei, Ana Maria Caliţa, George Tănase şi Radu Bucălae. Artiştii anunţaţi pentru improvizaţie, teatru şi dans contemporan sunt: OK World Wide, Front Line, Recul, That's Amore, Trupa Iele, Trupa Idiot şi Trupa Obligo", se mai arată în comunicat.Pe scena muzicală Afterhills vor urca peste 150 de artişti din cele mai populare genuri ale momentului. Cele zece scene de anul acesta sunt: Mainstage, The Shed, Techno, The Apartment, Boombox, Kaze, Essence, Our Own, Silent Disco şi Comedy (scena dedicată teatrului contemporan, improvizaţiei şi reprezentaţiilor de stand-up)."Tricky, Kadebostany şi Sander Van Doorn sunt ultimii headlineri anunţaţi în ediţia 2018. Aceştia se alătură celorlalţi headlineri ai festivalului: Above & Beyond, Aly & Fila, Andrew Rayel, Cosmic Gate, Dubioza Kolektiv, Hurts, Paul Van Dyk, Sunnery James & Ryan Marciano, The Crystal Method, Tom Odell, Vini Vici, Ben Klock, Len Faki, Steve Lawler, Eats Everything, Ellen Allien, Monika Kruse, Art Department, Francesca Lombardo, Scratch Bandits Crew şi Subcarpaţi", au precizat organizatorii.Festivalul va include activităţi pe timp de zi, spaţiu de joacă pentru copii, instalaţii şi ateliere de artă modernă, zone umbrite de lounge, zonă de food & drinks. Biletele se pot achiziţiona online de pe site-ul festivalului: afterhills.com.AGERPRES/(AS - autor: Irinela Vişan, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: Afterhills / Facebook