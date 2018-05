Plângerea lui Ludovic Orban împotriva premierului Dăncilă şi a lui Liviu Dragnea a ajuns la DIICOT

13:40

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a precizat vineri că delegarea lui Daniel Horodniceanu în funcţia de procuror şef al DIICOT pentru încă şase luni nu înseamnă blocarea procedurii de numire a unui alt procuror şef, arătând că trebuie asigurată funcţionarea instituţiei."Există un principiu care spune că mecanismele statului trebuie să funcţioneze. Nu poţi să laşi o autoritate fără conducere, fără decizie, trebuie să asiguri funcţionarea şi atunci propunerea de revocare este una, a venit de la ministru, prin procedura pe care o ştiţi, CSM-ul am înţeles, Secţia de procurori, că va da un aviz, indiferent care va fi el, consultativ, după care eu voi trimite către preşedinte. Dar nevoia de asigurare a continuităţii este indiscutabilă. Sigur că procurorul general a luat măsura aceasta de asigurare a continuităţii actului de conducere, evident că putea să numească pe altcineva, dar a dat prelungire chiar înainte ca ministrul să fi solicitat revocarea", a explicat Toader într-o conferinţă de presă la Târgu-Jiu.El a afirmat că dacă preşedintele va admite nominalizarea sa, atunci va înceta interimatul lui Daniel Horodniceanu."Aţi scris dumneavoastră în presă, nu ştiu cine, că ministrul mai are de aşteptat şase luni. Vreau să vă spun că prelungirea actului de conducere nu înseamnă blocarea procedurii de numire a unui alt procuror şef. Prin urmare, procedura pe care am demarat-o se duce spre preşedintele Republicii, timp în care se asigură conducerea DIICOT. Dacă preşedintele admite nominalizarea, desemnarea pe care am făcut-o la conducerea DIICOT pe 7 iunie, deşi sigur nu poate să dea un răspuns pe 7, atunci încetează prelungirea actului de conducere pentru Horodniceanu", a spus Tudorel Toader.Ministrul Justiţiei a participat la întrevederea anuală a preşedinţilor de tribunale din toată ţara de la Târgu-Jiu.Procurorul general Augustin Lazăr a dispus delegarea lui Daniel Horodniceanu în funcţia de procuror şef al DIICOT pentru încă şase luni, în condiţiile în care mandatul acestuia expiră pe 19 mai, potrivit unui anunţ postat joi pe site-ul Ministerului Public.Conform sursei citate, delegarea lui Horodniceanu începe din data de 19 mai şi încetează pe 19 noiembrie.Pentru şefia DIICOT s-au înscris în cursă doar doi candidaţi - Daniel Horodniceanu, actualul procuror şef al instituţiei, şi Felix Bănilă, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, care au susţinut interviurile la sfârşitul săptămânii trecute.Luni, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a transmis către CSM propunerea de numire a lui Felix Bănilă în funcţia de procuror şef al DIICOT.Conform reglementărilor legale în vigoare, procurorul şef al DIICOT este numit de preşedintele României, la propunerea ministrului Justiţiei, cu avizul CSM. Numirea se face pe o perioadă de trei ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată. AGERPRES/(A, AS - autor: Oana Popescu, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)