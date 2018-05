Gabriela Cristea e în culmea fericirii înainte de a începe emisiunea! Ce a aflat în urmă cu puțin timp

09:20

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, cap de serie 1, s-a calificat ieri în sferturile turneului WTA de la Roma, dotat cu premii de 2.703.000 euro, datorită abandonului americancei Madison Keys, cap de serie 13, din cauza unor probleme medicale. Madison Keys a acuzat probleme la spate în meciul câştigat miercuri în faţa croatei Donna