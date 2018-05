Toader: Am identificat un spaţiu pentru realizarea unei arhive arondate CA Craiova; vor fi construite 15 arhive în ţară

14:40

Preşedinta Agenţiei Naţionale Anti-Doping (ANAD), Graziela Vâjială, a declarat, vineri, într-un interviu acordat AGERPRES, că este implicată "indirect", la fel ca şi instituţia pe care o conduce, în ancheta Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA) privind posibila falsificare a rezultatelor unor teste efectuate de sportivi români.Vâjială a explicat că Laboratorul de Control Doping de la Bucureşti, suspendat în februarie 2018 pentru şase luni de către WADA, se afla la momentul săvârşirii faptelor investigate, iunie 2016, sub jurisdicţia ANAD. Ulterior, Laboratorul de Control Doping s-a separat de ANAD, devenind o instituţie de sine stătătoare.Preşedinta ANAD a afirmat că a fost audiată de Agenţia Mondială şi a precizat că nu are cunoştinţă despre posibile falsificări ale rezultatelor unor teste efectuate de sportivi români.În ceea ce îl priveşte pe fostul director al Laboratorului de Control Doping de la Bucureşti, Valentin Pop, aflat în prim-planul anchetei, Vâjială l-a caracterizat drept un "profesionist" şi un "specialist" apreciat şi respectat la nivel internaţional. Ea este de părere că dacă acesta a greşit în vreun fel a făcut-o fără intenţie.Graziela Vâjială a confirmat faptul că ancheta WADA vizează două teste ale unor sportivi români, dar nu a dorit să divulge numele acestora şi nici dacă aceştia sunt luptători, aşa cum a speculat presa germană în ultimele zile.AGERPRES: Doamnă preşedintă, ne puteţi spune dacă Laboratorul Doping Bucureşti se afla sub jurisdicţia ANAD la momentul săvârşirii faptelor cercetate de WADA?Graziela Vâjială: Aşa este, se afla sub jurisdicţia Agenţiei. De la data de 1 august 2016, Laboratorul de Control Doping a devenit instituţie independentă.AGERPRES: Care este acum relaţia dintre ANAD şi Laboratorul Doping Bucureşti?Graziela Vâjială: Laboratorul de Control Doping este o instituţie publică de sine stătătoare. Este total independent de Agenţie. În prezent, probele recoltate de către Agenţie sunt trimise spre analiză altor laboratoare de control doping acreditate. Cel mai des lucrăm cu cel de la Atena.AGERPRES: Aveţi cunoştinţă despre posibile încercări de falsificare a rezultatelor unor teste antidoping pentru protejarea sportivilor români? Au mai existat asemenea cazuri în trecut?Graziela Vâjială: Nu am cunoştinţă despre aşa ceva. Nici în trecut, nici în speţa care face obiectul investigaţiei WADA. Nici nu concep aşa ceva.AGERPRES: Care a fost relaţia dumneavoastră cu fostul director Valentin Pop şi dacă a fost vreun moment în care atitudinea şi comportamentul acestuia v-a ridicat anumite semne de întrebare?Graziela Vâjială: Valentin Pop este în mod cert un profesionist. Este genul de om de ştiinţă, dedicat sută la sută profesiei, muncii. Este un specialist apreciat şi respectat la nivel internaţional. Niciodată, în niciun context, nu mi-a ridicat niciun semn de întrebare atitudinea sau comportamentul lui. Sunt convinsă că dacă a greşit, în niciun caz nu a făcut-o cu intenţie.AGERPRES: Aţi fost contactată de WADA referitor la această investigaţie?Graziela Vâjială: Bineînţeles. Am fost la curent încă de când au descins în laborator să ridice probe. Împărţim aceeaşi clădire, e normal să aflu imediat. Din prima clipă, le-am acordat întreg sprijinul meu şi al Agenţiei pentru desfăşurarea de investigaţii. Le-am pus instantaneu la dispoziţie toate documentele solicitate, toate computerele cu datele căutate şi toţi oamenii cu care au solicitat să intre în contact. Inclusiv pe mine m-au intervievat. Nu are nimeni nimic de ascuns!AGERPRES: Dumneavoastră în ce calitate sunteţi implicată în această anchetă?Graziela Vâjială: Sunt implicată indirect, prin prisma faptului că laboratorul a fost la un moment dat în subordinea Agenţiei şi implicit a mea. Apoi sunt implicată pentru că am ajutat investigaţia prin toate mijloacele. Am pus la dispoziţie tot ce mi s-a solicitat şi voi continua să fac asta. Apăr sportul curat de zeci de ani. Nu m-am schimbat şi n-o să mă schimb acum.AGERPRES: ANAD este în vreun fel parte în ancheta WADA?Graziela Vâjială: La fel ca mine, indirect, prin prisma aspectelor pe care vi le-am relatat. Câţiva angajaţi ANAD au fost intervievaţi de către investigatorii WADA, fără niciun fel de probleme sau oprelişti. Au oferit toate informaţiile solicitate şi şi-au pus la dispoziţia investigatorilor toate documentele, fizice şi digitale de care dispuneau şi care au fost solicitate.AGERPRES: Presa germană susţine că este vorba despre posibile teste falsificate ale unor luptători români, v-a comunicat agenţia mondială numele acestora?Graziela Vâjială: Presa germană citează un grup de hackeri ruşi. Nu vi se pare ciudat? Cert e că imediat ce probele incriminate au fost introduse în ADAMS (sistemul de management al activităţii antidoping), Agenţia a declanşat acţiunea de management al rezultatelor pe baza probelor (pozitive), iar sportivii în cauză au fost suspendaţi.AGERPRES: Câte teste sunt considerate suspecte de către WADA în acest moment?Graziela Vâjială: Două.AGERPRES: Din experienţa dumneavoastră, ce sancţiuni riscă România, mai exact Laboratorul Doping Bucureşti, ANAD şi sportivii ale căror teste au fost falsificate.Graziela Vâjială: Laboratorul şi-a văzut activitatea suspendată în februarie. În august expiră această "pedeapsă". Eu îl văd reabilitat! Poate suna ciudat în contextul actual, dar... Vom vedea ce distanţă e de la dorit acest lucru până ca el să se realizeze.Agenţia Mondială Antidoping (WADA) a deschis o investigaţie privind posibila falsificare a rezultatelor unor teste de către laboratorul antidoping de la Bucureşti, pentru a-i proteja pe sportivii dopaţi. WADA, al cărei consiliu de fondare s-a reunit, joi, la Montreal, suspendase provizoriu Laboratorul de Control Doping de la Bucureşti la 29 noiembrie 2017, fără să ofere însă un motiv precis. Ulterior, la 16 februarie 2018 a hotărât ridicarea pentru o perioadă de şase luni a acreditării laboratorului din Capitală."Anul trecut, am deschis o investigaţie asupra acuzaţiilor de rezultate falsificate pentru a-i proteja pe sportivii de elită în România. Am intervievat unsprezece persoane de la laborator, am reanalizat eşantioanele, am confiscat sute de eşantioane de urină şi de sânge, am examinat documentaţia, corespondenţa electronică, (...) am putut stabili dovezi care să confirme aceste manipulări şi principalii săi actori în laborator au fost identificaţi", a declarat Gunter Younger, şeful serviciului de investigaţii al WADA, pentru AFP. Acesta nu a specificat câte proceduri disciplinare pentru încălcarea regulilor antidoping au fost deschise împotriva sportivilor, indicând că investigaţiile sunt încă în desfăşurare.Laboratorul de Control Doping de la Bucureşti a fost înfiinţat în 1983 şi a fost pentru mult timp singurul laborator acreditat de Agenţia Mondială Antidoping din Europa de Est. Laboratorul a fost condus de Valentin Pop până la sfârşitul anului 2017 când acesta a demisionat. În momentul de faţă, director al Laboratorul de Control Doping de la Bucureşti este Mihai Ionică.AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea)