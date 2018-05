Primele declarații ale lui Răzvan Simion și Dani Oțil, după ce s-a aflat că sunt OUT de la „X Factor”

10:50

Gaz Metan Mediaş a obţinut o victorie extrem de importantă în econiomia luptei pentru evitarea retrogradării în meciul cu FC Voluntari, scor 1-0 şi a ieşit din zona roşie a clasamentului, făcând rocada cu echipa pregătită de Adrian Mutu. „De data asta, e foarte frumos. Am obţinut o victorie foarte importantă în lupta cu cele […] Profesorul Pustai și-a făcut calculele după ce l-a lăsat corigent pe Mutu: „Batem la Timișoara și suntem salvați!"