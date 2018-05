Stănescu: Doamna Dăncilă va fi susţinută ca prim-ministru până la alegerile din 2020

16:30

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Constanţa, că a sesizat Parchetul ÎCCJ, în legătură cu presupuse fapte penale ale premierului Viorica Dăncilă şi ale preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, deoarece consideră că prin acţiunea lor cei doi ar fi lezat interesele fundamentale ale României."Nu pot să accept ca interesele fundamentale ale României să fie negociate ca la tarabă în talcioc şi să fie abandonate pentru interesele personale ale lui Dragnea sau ale lui Vasilica Viorica Dăncilă în materie de relaţii externe. Politica externă a unei ţări este rodul unei efort derulat de echipe întregi. Nu se poate ca nişte oameni care nu înţeleg nimic din ceea ce înseamnă sensibilitatea în materie de poziţionări pe probleme de politică externă să îşi bată joc într-un asemenea hal de toate relaţiile construite cu atâta trudă de-a lungul a zeci de ani de diplomaţia românească", a declarat Orban.În opinia liderului liberal, întreaga acţiune de pregătire şi elaborare a memorandumului guvernamental în legătură cu iniţiativa mutării ambasadei României din Israel poate avea aspecte penale, el considerând o datorie cetăţenească sesizarea procurorilor."Am depus această sesizare în calitate de cetăţean şi am considerat că este o obligaţie morală pentru mine să depun această sesizare. Sesizarea se referă la toate circumstanţele legate de pregătirea, adoptarea, transmiterea către opinia publică a memorandumului privitor la mutarea ambasadei. Am fost, sunt şi voi fi un susţinător al parteneriatului strategic cu SUA. Întotdeauna am acţionat şi am pledat pentru relaţii de prietenie cu statul Israel. Am fost, sunt şi voi fi un susţinător al statutului României de membru al Uniunii Europene, dar al unui statut de partener loial, responsabil, partener de încredere la nivelul UE, care acţionează în conformitate cu tratatele şi în conformitate cu deciziile organismelor UE. Sesizarea mea nu se referă la problema de fond, ci se referă la faptele comise pe parcursul adoptării acestui memorandum", a subliniat liderul liberal.În context, Ludovic Orban a comentat faptul că liderul PSD, Liviu Dragnea, se manifestă panicat, motiv pentru care îi transmite ameninţări atât lui cât şi unor funcţionari ce ar putea fi anchetaţi la parchet, în urma sesizării depuse de el."Faptul că mă ameninţă pe mine nu va avea niciun efect. Nu mi-e frică de dumneavoastră, domnul Dragnea. Dumneavoastră sunteţi obişnuit să conduceţi abuziv, prin ameninţare, prin intimidare, dar nu v-aţi găsit subiectul, nu mi-e frică de dumneavoastră. Lucrul cel mai grav în schimb este că ameninţă: 'vreau ca toată lumea să înţeleagă că orice persoană, orice funcţionar public care se va implica în continuare în acest demers va fi de fapt complice la aceste două posibile infracţiuni'. Nici nu înţeleg de ce au intrat în panică, probabil se simt cu musca pe căciulă. Dacă nu ar fi avut niciun fel de emoţie, legat de faptele lor, nu ar fi băgat în seamă acest demers. Nu eu hotărăsc vinovăţia vreunui lider politic sau înalt funcţionar, acest lucru îl va face un procuror care va primi acest dosar", a comentat Ludovic Orban.Rugat să comenteze afirmaţia liderului PSD, Liviu Dragnea, conform căruia sesizarea depusă la Parchetul ÎCCJ de către liderul liberal ar fi fost redactată la Palatul Cotroceni, Ludovic Orban a respins această afirmaţie."O minciună gogonată ! Încearcă să se victimizeze, încearcă să-l responsabilizeze în mod fals pe preşedinte privitor la un demers cu care acesta nu are nicio legătură. Este un demers pe care eu l-am făcut; este adevărat că m-am consultat cu câţiva apropiaţi care au cunoştinţe de drept, dar sunt colegi şi prieteni de-ai mei, personal, şi întreg documentul a fost elaborat împreună cu aceşti specialişti care îmi sunt apropiaţi. Ei sunt cei care de fapt mi-au deschis ochii şi m-au încurajat să întreprind acest demers", a conchis Orban. AGERPRES / (AS - autor: Dan Mihăescu, editor: Elena Stanciu, editor online: Anda Badea)