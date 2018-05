LIVE SCORE | Sepsi - Juventus! Ambele echipe au înscris în prima repriză

16:00

În acest week-end, sunt programate primele meciuri din cadrul fazei semifinale a play-off-ului din LNBM, patru echipe urmând să se lupte în continuare pentru mult rvnitul trofeu al editiei 2017-2018. In urma rezultatelor inregistrate in prima faza a play-off-ului, echipele calificate in “careul de asi” al Ligii Naţionale de Baschet Masculin sunt, in ordinea locurilor din clasamentul sezonului regular, U-Banca Transilvania, BC CSU Sibiu, CSM CSU Oradea si CSM Steaua Eximbank Bucuresti. In fapt, a...