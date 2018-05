Groază la un liceu din Texas! Mai mulți elevi au fost uciși!

14:40

Cei doi agresori care au bătut un bărbat de 66 de ani, cu pumnii şi picioarele, pe scările unui pasaj din Braşov, rămân în arest, au decis judecătorii. Adrian Ceplinsche (18 ani) și Mircea Mihai Constantin (23 de ani) au fost arestați preventiv la începtul lunii aprilie, după ce l-au bătut până la leșin pe […] The post Tinerii care au bătut un bătrân în Brașov rămân în arest! appeared first on Cancan.ro.