Pregătită de blockbusterul cu Simona Halep! Maria Sharapova, meci fabulos contra letonei Jelena Ostapenko! Cum s-a încheiat ciocnirea orgoliilor în sferturi la WTA Roma

FCSB - Astra se joaca la Bucuresti in ultima etapa din Liga 1, dar poate si mai mare importanta in stabilirea echipei castigatoare a acestui sezon o are intalnirea de la Cluj dintre CFR si Viitorul. "Pentru a deveni campioana, FCSB trebuie sa o invinga pe Astra, in ultima etapa, iar Viitorul sa nu piarda in deplasare cu CFR Cluj", subliniaza Ilie Dumitrescu, Ambasador al agentiei de pariuri sportive Unibet. ...