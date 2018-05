Un avion s-a prăbușit la decolare, pe aeroportul din Havana!

15:20

Un teribil accident de circulație a avut loc într-o intersecție importantă din Iași. Un automobil care circula cu viteză a intrat în spatele unui autobuz și s-a făcut acordeon. Din mașină au ieșit doi pasageri. O fată, care imediat s-a culcat pe asfalt, fiind grav lovită, și șoferul, care are, probabil, piciorul rupt. Accidentul, produs […] The post Imagini înfiorătoare de la un cumplit accident în Iași! O fată iese din mașina făcută acordeon și se întinde pe șosea, în timp ce șoferul abia se ține pe picioare VIDEO appeared first on Cancan.ro.