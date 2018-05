UPDATE Președintele lui Poli Iași a reacționat după ce a fost acuzat că și-ar fi dat primă singur: "Transferul lui Qaka a fost cel mai scump din istoria clubului"

17:20

Florin Bratu nu s-a ferit să critice strategia lui Dinamo, dar și pe fostul antrenor al "câinilor" Vasile Miriuță din cauza modului în care a găsit echipa când a preluat formația din Ștefan cel Mare."Când am venit la Dinamo am găsit o echipă ruptă în două. Am găsit 10 străini în lot, erau două «bisericuțe», echipa era dezbinată. Lucrul acesta nu e normal. Pe parcurs am reușit să rezolv cât de cât lucrurile. ...