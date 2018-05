Andra și Mihaela Rădulescu au impresionat cu ținutele lor, în a patra gală live “Românii au talent”

17:50

Valeria, artista neconvențională din Republica Moldova, a lansat Just a Boy, a patra piesă compusă și cântată de artista născută în Republica Moldova. Valeria povestește despre melodia Just a Boy că este despre un film al copilăriei ei: ”Ideea din spatele poveștii rezonează cu întâmplările vieții mele de până acum la un nivel foarte profund – mă regăsesc […] Post-ul Valeria, artista neconvențională din Republica Moldova, a lansat Just a Boy apare prima dată în Libertatea.ro.