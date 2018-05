Gușă îi acuză pe Alina Gorghiu și Gheorghe Piperea că sunt "oamenii lui Coldea". Piperea îi răspunde dur.

22:15

EVZ vă prezintă, în exclusivitate, un document oficial întocmit în decembrie 2009, semnat de toți șefii departamentelor de IT de la casele județene plus o parte din conducerea de atunci a instituției, care arată că se știa încă de la începutul implementării Sistemului Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate (SIUI) că acesta are defecțiuni grave! Exact aceleași probleme dau bătăi de cap și acum, semn că în atâta amar de vreme nu s-a făcut nimic pentru remedierea lor.