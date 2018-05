Cîrstea şi Ostapenko, în semifinalele probei de dublu la Roma (WTA)

21:00

Vizitatorii Târgului ''Gustos de Alba'', care se desfăşoară la acest sfârşit de săptămână în interiorul Cetăţii Alba Carolina, au posibilitatea să-şi achiziţioneze, pe lângă clasicul caşcaval simplu, şi caşcaval cu ardei iute, cu boabe de piper, cu chimen sau caşcaval maturat în vin, a cărui coajă este roşiatică spre mov."Am început să facem cât mai diversificat, pentru că atunci când am intrat eu în afacerea de familie am observat că toată lumea are aceleaşi produse. Unde mergeai (să distribui marfa - n.r.), la orice magazin, te 'băteau' cu aceleaşi produse - telemea, caş, urdă. Atunci am căutat să fac altfel de produse - caşcaval cu ardei iute, caşcaval cu chimen, caşcaval cu boabe de piper, caşcaval maturat în vin de casă", a declarat vineri, pentru AGERPRES, Nicolae Romoşan, un tânăr din Vinţu de Jos.Întreprinzătorul a afirmat că oamenilor le place atunci când descoperă o marfă cât mai diversificată. Mulţi dintre cei care trec pe la standul acestuia preferă, atunci când descoperă varietatea produselor, să fie mai "excentrici" şi să îşi cumpere, de exemplu, caşcaval maturat în vin. "Este caşcaval simplu introdus în vin de casă şi lăsat la maturat o lună, două. Vinul conţine acea tanină şi atunci îi şi dă acea culoare deasupra, roşiatică, mov, interesantă. Are gust de vin şi de strugure", a explicat tânărul.Alţii preferă caşcavalul cu condimente, fie că e vorba de ardei iute, fie de cel cu boabe de piper sau de cel cu chimen, a spus Nicolae Romoşan.Preţul unui kilogram variază între 34 de lei, caşcavalul simplu, şi 40 de lei, caşcavalul maturat în vin."Eu am crescut de mic copil cu animale, dar, după ce am terminat liceul, am lucrat în alte părţi. Pe urmă, am zis să-i ajut pe ai mei, fiind mai în vârstă. Ei se ocupau cu zootehnia şi agricultura. Acum avem aproximativ 500 de oi şi 20 de vaci, de care ne ocupăm doar noi - tata, mama, eu şi soţia", a spus Nicolae Romoşan.El a depus şi un proiect pe Start up Nation, urmând să primească 40.000 de euro pentru achiziţionarea de utilaje de procesare lapte. "Probabil că în vară o să ne mai extindem", a menţionat tânărul.Deocamdată, "caşcavalul de casă" de la Vinţu de Jos este livrat unor magazine din Alba Iulia şi mai rar prin târguri. "Nu avem timp, fiindcă ne vedem de animale şi de procesat laptele", a precizat tânărul.Tată a trei copii, Nicolae Romoşan speră ca lucrurile să meargă într-o direcţie bună, iar fermierii români să fie într-o bună zi asemenea celor din Occident.Ajuns la cea de-a IX-a ediţie, Târgul "Gustos de Alba" este un eveniment de promovare a producătorilor autohtoni din industria alimentară, a brandurilor judeţene şi are ca scop promovarea valorilor tradiţionale culinare şi încurajarea consumului de produse locale. Timp de trei zile, la Alba Iulia, sunt expuse pentru degustare şi vânzare produse alimentare, specialităţi gastronomice locale şi sunt organizate demonstraţii, ateliere şi concursuri pe teme culinare. AGERPRES/ (A - autor: Marinela Brumar, editor: Antonia Niţă, editor online: Gabriela Badea)