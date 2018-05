Moment INEDIT de ZIUA EROILOR în ANUL CENTENARULUI

00:45

Horoscop În anul 1970 eram la Paris. Noaptea lucram la ”Le Figaro”, ziua cutreieram orașul luminilor. Când ai 20 de ani, somnul este o îndeletnicire plicticoasă la care poți să renunți. Așa, în explorarea Parisului, stradă cu stradă și casă cu casă, parcă era tot primăvară, am ajuns la muzeul ”Jeu de Paume”. Acolo era o expoziție ”Gustav Klimt”, 52 dintre cele 231 de picturi ale lui. Am avut multe șocuri în viață, multe emoții puternice, unele plăcute, altele... Ei bine, în primăvara anului 1970, la Paris, am descoperit noul univers al culorii.