Au apărut primele imobile pentru cei care vor să stea DOAR cu chirie

Într-un interviu acordat postului de televiziune public ARD, Altmaier a spus că SUA doresc să blocheze construirea unui nou gazoduct între Rusia şi Germania, pe sub Marea Baltică, pentru a-şi securiza pieţele pentru propriile exporturi de gaz natural lichefiat (LNG).''Ei (americanii) au o mare reţea de terminale LNG din care obţin bani, dar LNG va fi semnificativ mai scump decât gazul natural tradiţional, astfel că blocarea Nord Stream-2 nu va garanta singură exporturile'', a explicat Peter Altmaier, un colaborator apropiat al cancelarului german Angela Merkel.Oficialul german a subliniat că Europa va răspunde cu fermitate la tentativele SUA de a-şi plasa interesele economice deasupra celor ale partenerilor lor europeni. ''SUA sunt prietenii şi partenerii noştri şi dorim să apărăm valorile noastre comune. Dar dacă este 'America First' şi americanii pun interesele lor înaintea intereselor celorlalţi, atunci trebuie să se aştepte ca Europa să-şi definească propriile interese şi să lupte pentru ele'', a afirmat ministrul german al economiei.Lucrările premergătoare construcţiei secţiunii offshore a gazoductului Nord Stream-2 au debutat marţi în Germania, a anunţat consorţiul condus de grupul rus Gazprom care este responsabil pentru acest proiect.Concernul Gazprom livrează gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate în Marea Baltică, denumite Nord Stream. În 2015, Gazprom şi un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV şi Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream-2, ce presupune construcţia a încă două conducte pe lângă cele două deja existente.Cu o lungime de 1.200 de kilometri, Nord Stream-2 va permite dublarea capacităţii de transport a Nord Stream-1, până la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel că o cantitate mai mare de gaze naturale ruseşti va ajunge direct în Germania via Marea Baltică, fără a mai tranzita Ucraina.Gazprom asigură o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizionează Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus şi Polonia, precum şi gazoductul Nord Stream, care face legătura între Rusia şi Germania, via Marea Baltică. AGERPRES