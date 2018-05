Sibiu: Patru bărbaţi răniţi într-un accident produs pe autostrada A1

09:30

Instituţiile muzeale din ţară îşi deschid porţile pentru public, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în cadrul ediţiei de anul acesta a evenimentului "Noaptea Muzeelor", întâmpinându-l cu expoziţii, concerte şi proiecţii de filme pentru toate vârstele şi pe toate gusturile.* BIHORSub genericul "Muzeele orădene împreună!", porţile tuturor muzeelor şi punctelor muzeale existente în Oradea vor fi deschise, sâmbătă - duminică între orele 19.00 - 2.00, oferind spre cunoaştere bunurile deţinute.Pentru a facilita transportul, societatea locală de transport a pus la dispoziţie două autobuze, care vor circula gratuit, la fiecare 30 de minute, în intervalul orar amintit, pe un traseu care include toate obiectivele de vizitat.Pentru prima dată, Episcopia romano-catolică a introdus în circuitul de vizitare din Noaptea Muzeelor, pe lângă catedrala romano-catolică şi cavoul acesteia, şi pivniţele Palatului episcopal, care au intrat în restaurare odată cu Palatul Baroc. Vizitatorii vor putea vedea trei dintre cele mai mari butoaie de vin păstrate după desfiinţarea vechiului depozit descoperit acolo. Va fi creată o atmosferă inedită într-un spaţiu necunoscut până acum, fiind proiectate filme despre istoria Episcopiei şi istoria Oradiei, atât în limba română, cât şi în limba maghiară, iar melomanii vor putea alege între muzică barocă, muzică renascentistă şi jazz. Sursa foto: (c) PAUL BUCIUTA / AGRPRES FOTOOrădenii vor putea vedea la Muzeul Ţării Crişurilor (MŢC) o expoziţie de talie mondială, anume "Invenţiile unui geniu. "Maşinile" lui Leonardo da Vinci" - o reconstituire a invenţiilor create de maestru, confecţionate din lemn, în principal, grupate pe cinci categorii: maşini pentru zbor, maşini pentru construcţii, maşini hidraulice, maşini de război şi maşini pentru manufacturare. După Bucureşti, în 2008, când a fost expusă o parte din această expoziţie, Oradea este primul oraş din ţară care oferă vizitatorilor această expoziţie unică, vizitată de peste 20 de milioane de persoane de pe patru continente.Cel mai mare Vivariu din Europa de Est se află tot în sediul MŢC. Vivariul este organizat ca o expoziţie cu caracter permanent, fiind expuse 40 de specii locale şi exotice de păianjeni, insecte, peşti, amfibieni, reptile, păsări şi mamifere, păstrate într-un mediu cât mai apropiat de cel natural, un "muzeu viu" dedicat educaţiei ecologice fiind în acelaşi timp un punct de conservare pentru vietăţi rare sau pe cale de dispariţie, dar şi de cercetare.În Noaptea muzeelor, tot la MŢC va avea loc Festivalul Video Art Event, sub genericul Interface. Din 1130 de artişti plastici din lume şi din România care au trimis filme pentru selecţie, au fost aleşi 41, din 17 ţări, ale căror creaţii pot fi vizionate în Noaptea muzeelor.Cele trei muzee memoriale ale oraşului, dedicate lui Iosif Vulcan, Aurel Lazăr, şi respectiv lui Ady Endre, precum şi Muzeul oraşului Oradea din Cetate vor fi, de asemenea, deschise. Alte obiective de vizitat sunt Muzeul Militar, Muzeul Episcopiei Ortodoxe de Oradea, Catedrala greco-catolică "Sf. Nicolae", Centrul bisericesc expoziţional "Lorántffy Zsuzsana", Turnul Primăriei şi Sinagoga Neologă "Sion".* SATU MAREO serie de evenimente culturale, printre care expoziţii, concerte, dar şi defilări în costume istorice, sunt organizate de muzeele din judeţul Satu Mare cu ocazia evenimentului "Noaptea Muzeelor".Potrivit programului, pe lângă expoziţiile permanente de arheologie şi etno-istorie, vizitatorii vor putea admira la Muzeul Judeţean de Istorie Satu Mare expoziţia de pictură Georg Haller din Germania, expoziţia de cactuşi şi plante suculente, dar şi "Timpul Nou", expoziţie foto documentară dedicată Centenarului Marii Uniri.Pentru seara de sâmbătă a fost pregătit şi un program folcloric susţinut de Ansamblul "Ceatăra" din Carei, un moment artistic cu tema "Romana" - dans românesc de societate (compus în anul 1849 de Iacob Mureşianu), susţinut de elevi de la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" şi Colegiul Naţional "Doamna Stanca", precum şi un recital de muzică folk susţinut de cantautorul George Negrea. Sursa foto: (c) GIL PIETRAR / AGERPRES FOTOMuzeul Municipal din incinta castelului Karolyi din Carei a pregătit o defilare a costumelor istorice în centrul oraşului, o demonstraţie de tir cu arcul, susţinută de membrii Asociaţiei Corvus, expoziţia foto "Jertfa eroilor pentru făurirea României Mari" şi, în încheiere, un dans de societate în sala de bal a castelului.Tot cu ocazia Nopţii Muzeelor, Muzeul Ţării Oaşului din Negreşti Oaş va deschide două expoziţii tematice: "Constelaţii româneşti tradiţionale" şi "Semnele cerului".""Constelaţii româneşti tradiţionale" este un proiect al Complexului Astronomic Baia Mare care relevă viziunea strămoşilor noştri cu privire la bolta cerească şi la constelaţii. Sunt cunoscute 88 de constelaţii recunoscute oficial de Uniunea Astronomică Internaţională, 19 dintre ele regăsindu-se şi în mitologia românească, iar 20 de constelaţii autohtone sunt absolut originale, marcând exclusiv viziunea poporului român asupra cerului. Expoziţia prezentă la Muzeul Ţării Oaşului cuprinde nouă standuri pe care sunt dispuse nouă monitoare care prezintă, într-o manieră interactivă, poveştile constelaţiilor româneşti. Expoziţia de fotografie "Semnele cerului", aparţinând artistului Ilie Tudorel, prezintă, prin intermediul a 55 de lucrări, cele mai importante reprezentări ale simbolisticii astrale surprinse în arhitectura tradiţională din România. Fotografiile ilustrează, mai ales, reprezentările sculptate ale soarelui, lunii sau stelelor, ce sunt prezente pe biserici, case, mobilier sau porţi tradiţionale de lemn din toate zonele României", precizează Muzeul Ţării Oaşului, într-un comunicat de presă.* IAŞIReprezentanţii Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi au anunţat că, sâmbătă seara, vor deschide zece muzee pentru vizitare în cadrul evenimentului "Noaptea Europeană a Muzeelor".Astfel, în intervalul 17:00-24:00, publicul se va putea bucura de vizita gratuită la muzeele Vasile Pogor, Mihail Sadoveanu, Mihai Eminescu, Bojdeuca lui Ion Creangă, Mihai Codreanu, Casa Sf. Ierarh Dosoftei Mitropolitul, Casa memorială "Vasile Alecsandri" din Mirceşti, Casa Constantin Negruzzi din Trifeşti, Casa Ionel Teodoreanu din Golăieşti-Medeleni. Sursa foto: (c) ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTO"În anul aniversării Centenarului Marii Uniri, la Noaptea Muzeelor de la MNLR Iaşi se va afla o Poveste centenară. Conceptul presupune ca la fiecare din muzee să fie expus câte un obiect cu vârsta de 100 de ani din patrimoniul MNLR Iaşi, oferind şansa publicului vizitator de a descoperi povestea sa. De asemenea, publicul se va putea bucura de spectacolul de teatru Poem în lut, susţinut de trupa de teatru "Cantalup" a Şcolii Gimnaziale Valea Lupului, începând cu ora 18:00, în Grădina Muzeului Vasile Pogor. La Muzeul Constantin Negruzzi va avea loc o nouă ediţie a programului "Pagini literare la Hermeziu" ", a declarat Amelia Gheorghiţă, purtătorul de cuvânt al MNLR Iaşi.Conform acesteia, va fi continuată, şi în 2018, iniţiativa MNLR Iaşi şi a ProBikeAddiction de a încuraja mersul pe bicicletă ca activitate sănătoasă de petrecere a timpului, ce poate facilita accesul mai rapid la evenimentele culturale. Astfel, va fi organizat un tur pe bicicletă la muzeele Mihail Sadoveanu, Mihai Eminescu, Vasile Pogor şi Mihai Codreanu.* DÂMBOVIŢAPublicul vizitator va avea acces gratuit la expoziţiile permanente ale muzeelor, dar şi expoziţiile temporare organizate la Muzeul de Istorie: 'Mircea cel Bătrân - 600' şi expoziţia 'Palete' a profesorilor şi a unor absolvenţi ai Liceului de Arte Bălaşa Doamna', potrivit Complexului Muzeal Curtea Domnească.Programul nopţii albe a muzeelor începe la ora 18,00 şi se încheie la ora 24,00, şi va mai include, pe lângă expoziţii, un spectacol de muzică susţinut de Liceul de Arte "Bălaşa Doamna" Târgovişte şi laureaţii Festivalului Concurs Art4You, în curtea muzeului şi un concert de muzică clasică susţinut de ''Sense''. Sursa foto: (c) SANDA BRUMARESCU / AGERPRES FOTOMuzeele dâmboviţene deschise cu ocazia acestui eveniment sunt: Ansamblul Monumental ''Curtea Domnească'' Târgovişte, Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti, Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie, Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic, Muzeul Comunismului, Casa Atelier ''Gheorghe Petraşcu''.* ARGEŞMuzeul Judeţean Argeş din Piteşti propune cu ocazia Nopţii Muzeelor, pe lângă invitaţia de a vizita expoziţiile deschise între orele 18,00 şi 20,00 la Secţia de Ştiinţe ale Naturii, Secţia de Istorie, Cabinetul Numismatic şi Galeria de Artă "Rudolf Schweitzer-Cumpăna", un program cultural-educativ desfăşurat pe scena instalată în curtea muzeului, o demonstraţie a voluntarilor îmbrăcaţi în costume militare de epocă, focuri de artificii şi retragerea cu torţe a Detaşamentului de Reconstituire Istorică. Sursa foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTODe asemenea, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii de la Goleşti va prezenta, în colaborare Consiliul Judeţean Argeş, două expoziţii temporare intitulate "Obiceiuri, ocupaţii şi meşteşuguri din judeţul Argeş" şi "Viaţa satului oglindită în ilustraţii vechi". Cei interesaţi vor mai putea să viziteze ansamblul feudal fortificat de la Goleşti şi să urmărească spectacolele susţinute de copiii de la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteştişi de trupa "An Theos".* TULCEAInstitutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (ICEM) din Tulcea aşteaptă publicul, sâmbătă, 19 mai, la aproximativ 20 de expoziţii, ateliere şi momente artistice, organizate cu prilejul celei de-a 13-a ediţii a Nopţii Europene a Muzeelor.Cele mai multe expoziţii, respectiv cinci, sunt găzduite de Centrul Muzeal Ecoturistic "Delta Dunării", iar printre acestea se află expoziţiile temporare "Dobrogea - România, între stepele iberice şi anatoliene" şi "Splendori din natură - Fluturii".Pe lângă expoziţiile temporare şi permanente, Muzeul de Istorie şi Arheologie invită publicul, sâmbătă şi duminică, la două acţiuni de reconstituire istorică. Prima dintre ele se va desfăşura sâmbătă după-amiază şi are drept obiectiv omagierea eroilor din Regimentul 33 Tulcea care au luptat în tranşeele Primului Război Mondial. A doua acţiune de gen se va desfăşura duminică, începând cu ora 11.00, şi urmăreşte recrearea unor fragmente din viaţa cotidiană, civilă şi militară din perioada getică, romană. Sursa foto: (c) LUISIANA BIGEA / AGERPRES FOTOMuzeul de Etnografie şi Artă Populară propune publicului atât două expoziţii permanente, cât şi un moment artistic care va fi susţinut de elevi sâmbătă, la ora 19.00.În Noaptea Muzeelor, Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean propune publicului, pe lângă expoziţiile permanente şi temporare, filme în cadrul Cinematecii de Artă - la Muzeul de Artă, iar la Casa Avramide, ateliere de desen şi de imprimare în arta linogravurii.La Monumentul Paleocreştin din Niculiţel, publicul va putea vedea expoziţia permanentă, precum şi expoziţia temporară de icoane de patrimoniu "Icoana - cale spre înviere".* SIBIUVizitatorii celui mai mare muzeu în aer liber din România, cel din Dumbrava Sibiu, au acces gratuit nu doar la expoziţii, ci şi la concertul programat în Noaptea Muzeelor, susţinut de trupele Domino şi Vama.Concertele vor începe la ora 20.00, pe scena de pe lac.La Târgul de ţară, vizitatorii vor avea parte de cântece şi dansuri populare (18-19.30 - Şcoala de dans Ioan Macrea, Ansamblul folcloric Datina din Tălmaciu, Ansamblul folcloric Datina din Alesd, judeţul Bihor), dar şi de demonstraţii culinare, (18.00 şi 23.00).Cei care au curiozitatea să vadă o parte din cadourile primite de Nicolae Ceauşescu pot vizita expoziţia "Daruri din Epoca de Aur" de la "Franz Binder" din Sibiu. Vizitatorii vor putea vedea o parte din cele 450 de obiecte primite cadou de către soţii Ceauşescu, de la oaspeţi din ţări din afara Europei. Sursa foto: (c) MARIOARA PAULESCU / AGERPRES FOTOSâmbătă, 19 mai, în intervalul orar 18.00 - 24.00 (ultima intrare 23.15), Muzeul Naţional Brukenthal deschide în regim gratuit de vizitare Muzeul de Istorie Casa Altemberger şi Muzeul de Artă Contemporană. Special pentru Noaptea Muzeelor 2018, la Muzeul de Istorie a fost actualizată expoziţia "Bresle sibiene", cu peste 40 de piese noi.* VASLUIMuzeul Judeţean "Ştefan cel Mare" din Vaslui şi Muzeul "Vaile Pârvan" din Bârlad vor marca printr-o serie de acţiuni a XIV-a ediţie a Nopţii MuzeelorPe parcursul zilei de 19 mai, la muzeul vasluian vor fi organizate simpozioane, expoziţii şi un concert susţinut de Ansamblul vocal-instrumental "Izvoraşul" şi Fanfara "Teişorii" de la Lipovăţ.Muzeul Judeţean "Ştefan cel Mare" Vaslui va găzdui expoziţia "Centenarul României Mari. Armata Română în mărturii muzeistice şi documentare", care este rezultatul colaborării dintre instituţia vasluiană şi Muzeul Paraşutiştilor din cadrul Centrului de Instruire pentru ISR, Paraşutişti, Operaţii Speciale şi JTAC "General - maior Grigore Baştan" Buzău şi Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci. În cadrul expoziţiei, vor fi prezentate obiecte de patrimoniu, dovezi muzeistice şi documentare ale Armatei Române din cele mai importante bătălii purtate pentru întregirea neamului românesc. Sursa foto: (c) LOREDANA CIOBANU / AGERPRES FOTOCu acelaşi prilej, Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad va organiza expoziţii de arheologie-istorie, de artă - dedicate sculptorului Marcel Guguianu, precum şi expoziţii de numismatică, personalităţi bârlădene şi ştiinţe ale naturii. Publicul va avea posibilitatea să participe şi la vernisarea expoziţiei temporare "Podoabe şi accesorii vestimentare din Antichitatea târzie", eveniment organizat în colaborare cu muzeele din Iaşi, Botoşani, Tecuci şi Galaţi.La Pavilionul expoziţional "Marcel Guguianu", publicul meloman este invitat la un recital susţinut de violonistul David Marcian, fost dirijor al Filarmonicii din Iaşi şi pianistul german Dietmar Graf. Începând cu ora 21.00, cei interesaţi vor putea face observaţii astronomice cu ajutorul telescoapelor din dotarea Observatorului Astronomic al muzeului. Programul de vizitare a expoziţiilor va începe la ora 19,00 şi se va încheia la ora 1.00 noaptea.* HARGHITANoaptea Muzeelor se organizează, pentru a treia oară, şi la Muzeul Oltului şi Mureşului Superior din Miercurea Ciuc, secţie a Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe.Potrivit Biroului de Presă al instituţiei, toţi cei interesaţi sunt invitaţi să viziteze expoziţia "Interior tradiţional", care reconstituie o odaie tradiţională în care sunt expuse piese de mobilier, unelte folosite în industria casnică textilă, război de ţesut, costume populare din zona etnografică Harghita, textile cu rol funcţional şi decorative sau vase ceramice pictate.De asemenea, se poate vizita şi expoziţia temporară "ZBOR (Ziduri, Bastion, Oraşe, Ruine). Mai aproape de cetăţile dacice din estul Transilvaniei" şi pot fi urmărite şi proiecţii de filme documentare.În ceea ce priveşte Muzeul Secuiesc al Ciucului din Miercurea Ciuc, acesta organizează Noaptea Muzeelor în data de 23 iunie, potrivit site-ul său oficial.* COVASNAMuzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, care participă pentru a 11-a oară la Noaptea muzeelor, oferă publicului posibilitatea de a vizita gratuit, pe 19 mai, expoziţia arheologică "Aşezarea preistorică Păuleni Ciuc Dâmbul Cetăţii".Expoziţia prezintă vestigii preistorice, reconstituiri ale unor locuinţe, complexuri rituale, vetre de foc, cuptoare de ars ceramică, precum şi un profil stratigrafic al sitului de la Dâmbul Cetăţii, oferind vizitatorilor posibilitatea de a vedea lumea preistorică în format 3D.Muzeul Carpaţilor Răsăriteni efectuează cercetări arheologice sistematice în situl de la Păuleni-Ciuc din anul 1999, aici fiind descoperite urme de locuire din epoca cuprului sau eneolitic (cultura Ariuşd-Cucuteni, mileniile V-IV î. Hr.), epocii bronzului (culturile Ciomortan-Costişa şi Wietenberg, mileniul III-II î. Hr) şi din perioada epocii fierului (La Tene).În cadrul evenimentului "Noaptea muzeelor" va fi deschisă publicului şi expoziţia tactilă "Atinge istoria", destinată persoanelor nevăzătoare, care reconstituite tridimensional diferite obiecte de patrimoniu.Muzeul va putea fi vizitat între orele 18-23,30, iar publicul va putea participa, printre altele, la jocuri interactive şi ateliere creative de scriere cu pană şi confecţionare de păpuşi din linguri de lemn, au anunţat reprezentanţii instituţiei.* GIURGIUÎn premieră, evenimentul Noaptea Muzeelor se va desfăşura la Giurgiu în colaborare cu reprezentanţi ai muzeelor din districtul Ruse, Bulgaria, care vor prezenta tradiţii bulgăreşti, obiecte etnografice şi vor deschide pentru public inclusiv un atelier de confecţionat mărgele."Noaptea Muzeelor va începe în acest an, la Giurgiu, cu prezentarea, pe un ecran montat chiar pe faţada instituţiei, a unui film despre istoria Giurgiului, văzut prin prisma obiectelor deţinute de Muzeul Judeţean Giurgiu, după care specialişti în etnografie de la Muzeul Etnografic Casa Caliopa din Ruse, Bulgaria, care este subordonat Muzeului Regional din Ruse, vor face în cadrul unui atelier deschis în aer liber, în faţa Muzeului Judeţean, obiecte tradiţionale bulgăreşti. Este pentru prima dată când organizăm evenimentul Noaptea Muzeelor în colaborare cu partenerii bulgari pentru că şi o echipă de la noi va fi prezentă la Ruse pentru a participa la Noaptea Muzeelor, ce este un eveniment internaţional", a declarat, pentru AGERPRES, directorul Muzeului Judeţean Giurgiu, Ionel Muscalu.El a precizat, totodată, că cei care vor veni la Muzeul Judeţean sâmbătă vor mai putea vizita expoziţia de bază a muzeului, dar şi o expoziţie cu amintiri despre Giurgiu semnată de Petre Călinescu, o expoziţie de machete navale realizată de Daniel Stănişteanu şi o expoziţie realizată în colaborare cu Muzeul Jucăriilor din Bucureşti, în care vor fi prezentate obiecte de scris, manuale, caiete, uniforme, o expoziţie nostalgică pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 şi 80 de ani cu privire la modul cum se făcea şcoală şi se studia altădată, în urmă cu câteva zeci de ani.* TIMIŞMuzeul de Artă Timişoara (MArT) în aşteaptă, sâmbătă spre duminică noaptea, pe vizitatori cu expoziţia "Corneliu Baba", deschisă special pentru noaptea muzeelor, exclusiv cu lucrări donate de artist instituţiei muzeale timişene.Faţada clădirii MArT va oferi ea însăşi un spectacol, graţie proiectului "Spectrum", astfel că în nişele ferestrelor au fost amplasate filtre cromatice. Sursa foto: (c) CONSTANTIN DUMA / AGERPRES FOTOUnul dintre cele mai atractive spaţii ale muzeului rămâne Secţia permanentă de artă românească modernă, care numără aproximativ 400 de lucrări de pictură şi de grafică din care au fost selectate peste 100 pentru a fi expuse şi care poartă semnături ale celor mai mari nume ale picturii noastre naţionale: Theodor Aman, Gh. Tăttărescu, Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Theodor Pallady, Gh. Petraşcu, Nicolae Dărăscu, Iosif Iser, Nicolae Tonitza, Camil Ressu, Octav Băncilă, Ion Ţuculescu, Alexandru Ciucurencu.Mai aşteaptă să fie admirate expoziţia de icoane vechi bănăţene, cea de artă bănăţeană veche şi cea de artă europeană, alături de expoziţia "Victor Vasarely". Serata va fi întreţinută de concerte de cameră.În Noaptea Muzeelor mai sunt deschise Muzeul Satului Bănăţean şi aripa Bastion Theresia al Muzeului Naţional al Banatului, dar şi galerii private din oraş.* CARAŞ-SEVERINNoaptea Muzeelor se derulează, în 2018, la Reşiţa, sub genericul Punct de întâlnire: MUZEUL! instituţia gazdă propunând reşiţenilor, în colaborare cu Asociaţia Euroland Banat şi Universitatea Eftimie Murgu, într-o formulă inedită, să viziteze mai multe obiective cu importanţă muzeală şi culturală din oraş, pe traseul Muzeul Banatului Montan, Muzeul Locomotivelor cu abur, Muzeul Cineastului Amator precum şi Muzeul Comunităţii Evreilor din Reşiţa şi Sinagoga. Vor fi tururi ghidate la toate obiectivele, iar la Muzeul cineastului amator, publicul are posibilitatea de a asista şi la proiecţie de film în aer liber. Sursa foto: (c) PAULA NEAMTU / AGERPRES FOTOLa Muzeul Banatului Montan, pe lângă posibilitatea explorării expoziţiei permanente 'Istoria industrială a Banatului' este programată şi vizitarea expoziţiilor temporare. Seara va fi deschisă, la ora 18:00, cu ajutorul special al dansatorilor şcolii de dans Magnum Team, condusă de Ovidiu Tomescu, iar vizitarea se poate face până târziu în noapte, la ora 02:00.* SUCEAVAMuzeul Bucovinei Suceava va marca "Noaptea muzeelor" pe 19 mai, printr-o serie de manifestări culturale oferite publicului în mai multe locaţii din municipiile Suceava şi Fălticeni.Muzeul Bucovinei, împreună cu Muzeul de Artă "Ion Irimescu", Muzeul "Mihail Sadoveanu", Muzeul Apelor "Mihai Băcescu" şi Galeria Oamenilor de Seamă din Fălticeni organizează ''Noaptea Muzeelor'' în duplex Suceava - Fălticeni.La orele 18,00 şi 20,30, din faţa Muzeului de Istorie vor fi puse la dispoziţie autocare cu care vizitatorii vor călători gratuit, de la Suceava la Fălticeni, pentru a vizita obiectivel muzeale şi pentru a lua parte la surprizele muzicale pregătite.Totodată, intrarea gratuită va fi între orele 18,00 - 24,00 pentru toate locaţiile, mai puţin pentru Muzeul Satului Bucovinean, unde spaţiul orar cu vizitare gratuită este 18,00 - 20,00. Sursa foto: (c) BOGDAN BARBULESCU / AGERPRES FOTOLa Muzeul Satului Bucovinean va avea loc începând cu ora 18,00 un spectacol susţinut de Ansamblul Folcloric "Ciprian Porumbescu", iar la Cetatea de Scaun a Sucevei se va desfăşura, începând cu ora 21,15, un spectacol cu foc pe teme medievale susţinut de Solomonarii.De asemenea, la Muzeul de Istorie va avea loc, începând cu ora 18,30, un spectacol intitulat "Lumina Nopţii", iar la Muzeul de Ştiinţele Naturii, de la ora 19,30, concertul "Fine Jazz Combo In The Night"."Noaptea Muzeelor" va fi marcată şi de Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, în intervalul orar 17,00 - 24,00, când Observatorul Astronomic şi Planetariul vor putea fi vizitate gratuit. Acţiunea este inclusă în programul festivalului "Zile şi Nopţi Studenţeşti" şi va cuprinde programe de planetariu, observaţii astronomice, expoziţii, dezbateri de tip masă rotundă pe tema Geneza şi evoluţia Universului, precum şi proiecţii de filme 2D şi 3D.* BUZĂUMuzeul Judeţean Buzău va participa, în cadrul programului internaţional Noaptea Muzeelor, ediţia 2018, cu programul "Escapada Nocturnă cu trenuleţe de agrement". Sursa foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO"Escapada Nocturnă cu trenuleţe de agrement" va lega principalele monumente istorice de pe teritoriul municipiului Buzău: Muzeul Judeţean Buzău - Palatul Comunal - Casa Vergu Mănăilă - Vila Albatros, cu mai multe puncte de oprire, a precizat directorul Muzeului judeţean, Daniel Costache.Potrivit acestuia, instituţia de cultură oferă intrare gratuită şi pentru vizitarea expoziţiilor de bază ale Muzeului Judeţean Buzău de la sediul central, în intervalul orar 19.30 - 01.00: Epoca Neo-Eneolitică din zona Subcarpaţilor de Curbură, Epoca Bronzului din zona Subcarpaţilor de Curbură, Epoca Fierului din zona Subcarpaţilor de Curbură, Arheologia Mileniului I, Artă şi Cultură buzoiană, Colecţia de telefoane, Colecţia de numismatică, Colecţia de tapiserie şi artă grafică contemporană, Colecţia Marieta şi Bucur Chiriac.Totodată, mai pot fi vizitate expoziţiile temporare "Ocolul Lumii pe jos. Povestea celor 497 perechi de opinci" şi "Rodul tainic. Sufletul Omului".La sediul Colecţiei de Etnografie şi Artă Populară "Vergu Mănăilă" poate fi văzută expoziţia temporară Metafizic, semnată de artistul Daniela Frumuşeanu. Mai pot fi vizitate Casa Memorială Vasile Voiculescu din Pârscov şi Colecţia Muzeală a Chihlimbarului de la Colţi.* MARAMUREŞMuzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară din municipiul Baia Mare va organiza sâmbătă, începând cu ora 18.00, un concurs în incinta Muzeului Satului, care va fi deschis pentru public până la ora 20.30, iar Clădirea pavilionară (Teatrul de vară) până la miezul nopţii. Muzeul îşi aşteaptă vizitatorii cu surprize virtuale, dacă vor descărca pe telefonul mobil sau tabletă aplicaţia Questo.Totodată, evenimentul "Uniţi pentru Marea Unire" - 1.228 de tineri maramureşeni la Băseşti, va avea loc sâmbătă, de la ora 11.00, în curtea Casei Memoriale "Gheorghe Pop de Băseşti". 