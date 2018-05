NUNTĂ REGALĂ Meghan Markle a sosit la capelă şi ceremonia religioasă a început

13:50

Românii interesaţi de achiziţii imobiliare pot găsi la Târgul Naţional Imobiliar 2018, care se desfăşoară la Palatul Parlamentului, în acest weekend, de la locuinţe ieftine ce se încadrează în programul "Prima Casă", până la proprietăţi exclusiviste de sute de mii de euro, iar unele oferte pot veni însă cu discounturi exclusive sau chiar cu bonusuri inedite: căţelul cadou.Târgul Naţional Imobiliar 2018 reuneşte 126 de companii din domeniu care vin cu 20.000 de oferte imobiliare pentru locuinţe noi, case de vacanţă, terenuri şi spaţii de birouri, proprietăţile fiind situate în Bucureşti, Ilfov, Constanţa, Valea Prahovei, dar şi în Spania, aceasta ofertă internaţională fiind o premieră în cadrul evenimentelor de profil."Multe proiecte prezentate în cadrul evenimentului se lansează efectiv în cadrul TNI 2018, unul chiar în centrul Bucureştiului, iar altele se află în fază de construcţie şi vor fi finalizate până la sfârşitul anului. În principal sunt locuinţe noi pentru că au venit direct dezvoltatorii, dar sunt şi agenţii imobiliare care au în portofoliu proprietăţi vechi, însă aleg totuşi să le promoveze pe cele noi, care de altfel sunt cele mai căutate. Şi dacă stai să compari preţurile, îţi vine mai bine să investeşti într-o locuinţă nouă, pentru că îşi păstrează mai bine valoarea pe termen lung", a declarat pentru AGERPRES Cristina Bercea, PR Manager al BDOBC Business Center, organizatorul evenimentului. Foto: (c) Mariana NICA/AGERPRESÎn opinia acesteia, preţurile locuinţelor pe segmentul locuinţelor noi a crescut în primul trimestru al anului 2018 cu doar 1,4% la nivel naţional şi cu 0,7% pe Bucureşti. "Cele mai mari creşteri de preţuri sunt în continuare în capitala vestului, în Cluj-Napoca, Bucureştiul având un preţ mediu pe metru pătrat undeva la 1.260 euro. Creşterile de preţuri din ultima perioadă sunt temperate, există o cerere destul de mare de locuinţe noi, dar nu se va ajunge la nivelul preţurilor de dinaintea crizei. În momentul de faţă preţul mediu pe metru pătrat la nivelul Bucureştiului este cu 40% mai mic decât era înainte de criza imobiliară", susţine Bercea.Reprezentantul TNI afirmă că pe toată durata evenimentului se pot găsi locuinţe pentru toate buzunarele, atât în Capitală cât şi la munte sau la mare sau chiar în străinătate."Pe toată durata evenimentului se pot găsi locuinţe care se încadrează în programul "Prima Casă", aproximativ 40% dintre expozanţii de la TNI au astfel de oferte, dar sunt şi proprietăţi exclusiviste cu preţuri extrem de variante. Avem un apartament de două camere în Drumul Taberei, la un preţ de 50.000 de euro sau apartamente de trei camere la 67.000 euro în Titan, iar central, în zona Eminescu, de la 72.000 de euro. Cu cât mergem spre nordul Capitalei preţurile pornesc de la 77.000 de euro pentru un apartament de tip boutique. Sunt proprietăţi în cartierul Domenii cu preţuri de la 80.000 de euro şi până la 500.000 de euro. În ultima perioadă românii au început să îşi investească economiile în case de vacanţă, atât la mare cât şi la munte, în ţară şi străinatate. Un apartament de două camere în Sinaia costă 32.000 de euro, două camere în Predeal, 46.000 euro, iar o casă cu curte, lângă Castelul Peleş, ajunge la 210.000 euro. La mare, preţurile pornesc de la 32.900 de euro o garsonieră cu vedere chiar la Marea Neagră", a spus reprezentantul firmei organizatoare. Foto: (c) Mariana NICA/AGERPRESAceasta a menţionat că TNI 2018 a venit şi cu oferte pentru Spania, deoarece în această ţară există o comunitate mare de români, dar şi cerere, târgul fiind un moment oportun de promovare. Pentru o proprietate ce se află la Marea Mediterană, preţurile pleacă de 180.000 de euro, dar pot ajunge şi la 2,5 milioane de euro pentru un apartament cu 7 camere şi 800 mp din Marbella.De asemenea, cumpărarea de locuinţe verzi s-a intensificat în ultima perioadă datorită evoluţiei cerinţelor clienţilor, dar şi beneficiilor pe care aceste proprietăţi le oferă: calitate, confort şi costuri mai mici la energie."În momentul de faţă sunt 19 ansambluri rezidenţiale în România certificate Green Home sau pre-certificate Green Home. Ele sunt amplasate în Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara şi Râmnicu-Vâlcea, totalizând peste 5.800 de unităţi imobiliare. În cadrul evenimentului avem o parte din aceste ansambluri ce se promovează în faţa clientului. Astfel de locuinţe au beneficii multiple, nu doar pentru sănătatea utilizatorilor ci şi pentru portofelul acestuia. Un client, dacă locuieşte într-o astfel de proprietate măcar 20 de ani, face economii de aproximativ 50.000 euro la încălzire, iluminare sau întreţinerea imobilului. Preţurile pornesc de la 90.000 de euro pentru o proprietate. Clientul într-adevăr investeşte mai mult la început, dar ulterior are beneficii pe termen mediu şi lung", explică Cristina Borcea.În ceea ce priveşte discounturile care se oferă la TNI acestea se încadrează între 5% şi 25% sau se acordă diverse bonusuri, spre exemplu bucătăria mobilată sau locul de parcare oferit gratuit. Dacă o persoană interesată acordă un avans mai mare şi preţul final al apartamentului scade.Astfel, dezvoltatorul La Residence (LR) oferă pentru o proprietate situată în ansamblul rezidenţial Gura Putnei din sectorul 3 al Capitalei un caţel cadou, de rasă evident, însă preţul se ridică la 115.000 de euro cu TVA inclus, pentru o vilă de 140 mp şi curte de 60 mp, dar şi boxe şi loc de parcare gratuit, pachet estimat la 5.000 de euro. În schimb, un apartament de 3 camere, la un preţ de 68.500 de euro construit de acelaşi dezvoltator, însă în sectorul 6 al Capitalei, se oferă un voucher cadou de 1.500 de euro. De asemenea, în sectorul 4 al Capitalei, pe bulevardul Metalurgiei, a răsărit Cartierul Solar, evident un cartier verde prevăzut cu 1.800 de panouri fotovoltaice care alimentează spaţiile comune. Este constituit din 1.000 de locuinţe în 15 blocuri, din care 13 sunt deja ridicate, are 14.000 mp de spaţii verzi, locuri de joacă şi piste de bicicletă, dar va fi amplasată în scurt timp şi o piscină exterioară de 375 mp."Acum, dacă doriţi o casă şi semnaţi promisiunea de cumpărare vă înscrieţi în campania noastră pentru a câştiga o a doua casă gratuit la tombolă. Preţul unui apartament porneşte de 50.000 de euro cu două camere, TVA inclus, sau 3 camere la 64.000 euro. Se poate negocia cu agentul şi un discount în funcţie de avansul pe care îl dă cumpărătorul", spune reprezentantul Cartierului Solar, Cuibuş Mihnea.De asemenea, în cadrul TNI 2018 sunt prezenţi şi studenţii de la Facultatea de Arhitectură care vor participa la competiţia Solar Decathlon Middle East din luna noiembrie 2018, cu un prototip de casă solară, adaptată acelei zone."Vrem să mergem în Dubai în luna noiembrie 2018, la competiţia Solar Decathlon Middle East, cu un prototip de casă solară, eficientă energetic, care produce mai mult decât consumă, bazată pe energie regenerabilă, adică energia electrică provine numai din energie solară. Casa a fost gândită pentru conceptul din Dubai, unde ştim că totul se dezvoltă pe verticală, casa are integrată şi o zonă verde, o grădina interioară pentru că acolo este o problemă cu spaţiile verzi. Are şi un strat protector, pentru că se merge pe principiul "casă în casă". Acest tip de casă este demontabil, pe module, o transportăm cu tirul până la Constanţa şi pe urmă pe mare până în Dubai, iar suprafaţa acesteia poate fi între 75 şi 2.000 mp. Costul total al proiectului este de 1,4 milioane de euro, care include prototipul şi forţa umană plus transport şi partea de competiţie în sine. Acest proiect a pornit cu sponsorizare zero, dar ulterior am găsit parteneri care ne-au oferit materiale, sprijin financiar, logistică şi transport", a spus Radu Dan, student la arhitectură.Nu în ultimul rând, la Târgul Naţional Imobiliar 2018 se găsesc şi apartamente de tip boutique, moderne şi exclusiviste, plasate în locuri mai puţin aglomerate, în poziţii privilegiate, în liziera unei păduri, cu vedere la lac, dar pentru care se plătesc şi sume mult peste medie."Apartamentele de tip boutique sunt situate în clădiri finisate la calitate premium, sunt clădiri cu un număr mai mic de apartamente, cu arhitectura deosebită, cu spaţii foarte bine gândite şi ergonomic organizate. Există cerere pentru astfel de apartamente. Noi am lansat proiectul săptămâna trecută şi avem deja din 23 de unităţi 3 rezervate, din care şi un penthouse de 200 mp utili. Preţurile pleacă de la 89.900 euro plus TVA pentru un apartament de două camere, iar la un penthouse ajunge la 299.000 euro plus TVA", a spus Mihai Bulancea, managerul de proiect Stegarului Boutique Apartments situat în sectorul 1 al Capitalei.Dacă vorbim însă despre case ieftine, românii por alege să locuiască şi în case modulare făcute din containere maritime, unde preţul este de numai 400 de euro pe metru pătrat, însă acest concept se pretează mai mult ca şi casă de vacanţă."Primul avantaj al acestei case este că se construieşte foarte repede, este foarte uşor de întreţinut, este foarte uşor de făcut izolaţia, ca să fie aproape fonic, dar şi ca încălzire şi rezistenţă la cutremur. Nu o afectează pentru că nu are fundaţie. Noi le preconizăm a fi folosite ca şi case de vacanţă, dar se poate amenaja şi casă de locuit. Bucureştiul are foarte multe lacuri şi se poate amenaja din două trei containere şi case cu etaj. Este o întrebuinţare multiplă oricând. Noi am ridicat una la Iaşi, la Timişoara şi lângă Timişoara, dar vom expune una în curând şi în Corbeanca. În prezent, sunt dezvoltatori care vor să le construiască şi să le aibă de vânzare. Noi avem şi partea de covoare de piatră pentru partea rezidenţială fiind printre primii care facem aşa ceva", spune reprezentantul firmei Ocean Grup, Duda Nicolae.Astfel, preţul unei case de 30 de mp, formată dintr-un container de 12,5 metri lungime cu 2,5 metri lăţime, ajunge la 11.500 euro plus TVA. Dintr-un container mai mic de 6 metri lungime şi 2,5 metri lăţime, o casă poate costa 6.500 de euro, iar una făcută din două containere poate ajunge la 22.000 de euro plus TVA.Cei interesaţi mai pot vizita TNI 2018 sâmbătă, între orele 10.00 - 19.00 şi duminică între 10.00 - 16.00, iar biletul de intrare este de 10 lei. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Andreea Marinescu, editor online: Gabriela Badea)