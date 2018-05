Bianca Drăgușanu, în lupta pentru marele premiu de la „Exatlon”?!

20:50

Georgia Cassidy, o tânără terapeut de 19 ani, a murit după ce a înghițit o pungă plină cu cocaină. Gestul l-a făcut însă de frica polițiștilor! Georgia Cassidy, 19 ani, era în mașină alături de iubitul ei atunci când a oprit-o poliția. Ofițerii nu au găsit nimic suspect și au dat voie cuplului să plece, […] The post Frumușica asta de 19 ani a avut parte de o moarte ciudată! Ce a putut să ascundă în gură de frica polițiștilor appeared first on Cancan.ro.