Andone e ademenit cu o nouă ofertă din Premier League: "Antrenorul vrea să-l aducă la club. Seamănă cu Marko Arnautovic"

13:40

"Munca mea este apreciată de un an de zile, mă bucur că patronul mă apreciază. Vorbesc cu domnul Becali aproape în fiecare zi, îi spun ce vreau să fac la echipă, ce planuri am... Vom vedea ce va fi şi după meciul cu Astra. Sfaturi primesc nu numai de la domnul Becali. Oricând poţi învăţa ceva de la cineva. Eu decid dacă acel sfat este ok sau nu. Domnul Becali nu dă ordine" ,a declarat Nicolae Dică. În urmă cu puţin timp, Becali a declarat în direct la TV că şi din puşcărie comanda schimbările în...