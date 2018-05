Mărturia unui călător în trenul care a spulberat, la Jibou, mașina în care au murit 4 studente

16:10

Gică Hag, cel mai tare la copii și juniori. Echipele Under 17 și Under 19 ale Academiei s-au calificat în finala Ligii Elitelor. La Under 17, după succesul la limită din tur, scor 1-0, jucătorii antrenaţi de Constantin Fălină și Nicolae Roșca au câştigat categoric în fața puștilor de la UTA Arad cu 4-0. Louis Munteanu a […] Post-ul Gică Hagi, cel mai tare la copii și juniori. Echipele Under 17 și Under 19 ale Academiei s-au calificat în finala Ligii Elitelor apare prima dată în Libertatea.ro.