VIDEO+FOTO Despărțire în lacrimi pentru Buffon! Ultimul meci pentru Juventus în fața propriilor suporteri

15:00

Jucătorii Academiei Gheorghe Hagi continuă parcursul excelent la toate categoriile de vârstă. Astăzi, echipele de juniori Under 17 şi Under 19 au reușit calificare în finală la ambele categorii de vârstă.La Under 17, după succesul la limită din tur, scor 1-0, jucătorii antrenaţi de Constantin Fălină și Nicolae Roșca au câştigat categoric în fața puștilor de la UTA Arad cu 4-0. ...