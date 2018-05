Delia a fost posă la zid, din cauza ținutelor nonconformist: ”Bagi divorț între flori și albine!”

10:30

Viorel Lis își cam neglijează sănătatea, în ciuda problemelor serioase medicale pe care le are. Printre acestea se numără și accidentul vascular cerebral suferit la sfârșitul lunii trecute. Recent, fostul edil al Capitalei a fost surprins într-o ipostază pe care medicii nu o recomandă. Citește și: Prima apariție publică a lui Viorel Lis, după ce