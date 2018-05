Fotbal: Vlad Chiricheş s-a operat şi ratează partidele cu Chile şi Finlanda

15:20

Prinţul Harry şi Meghan Markle au fost declaraţi soţ şi soţie în cadrul unei ceremonii ca-n poveşti derulată sâmbătă în capela St. George a castelului Windsor, transmite Press Association.Nepotul reginei Elisabeta a II-a şi fosta actriţă, care a primit rangul de Alteţă Regală şi titlul de ducesă de Sussex, şi-au jurat dragoste eternă într-o atmosferă în care basmul s-a împletit cu istoria, într-o ceremonie urmărită, din faţa televizoarelor, de milioane de oameni de pretutindeni din lume. Sursa foto: (c) Danny Lawson/Pool via REUTERSMireasa, care face parte acum din familia regală britanică, a purtat o rochie cu mâneci lungi, uluitor de elegantă şi de simplă, creaţie a designerului britanic Clare Waight Keller, director artistic al casei de modă franceze Givenchy Sursa foto: (c) Owen Humphreys/Pool via REUTERS"Arăţi incredibil!", i-a şoptit prinţul Harry lui Meghan după ce aceasta a fost condusă până la altar de prinţul Charles, moştenitorul tronului britanic. "Mulţumesc", i-a răspuns ea tot şoptit, cu modestie. Cei doi s-au ţinut de mâini şi au zâmbit fericiţi pe durata întregii ceremonii. Sursa foto: (c) Owen Humphreys/Pool via REUTERSVoalul delicat purtat de mireasă a fost croit din mătase cu flori brodate ce reprezintă flora tuturor celor 53 de state membre ale Commonwealth-ului. Trena rochiei a fost purtată de doi paji şi a avut lungimea de 5 metri. Voalul a fost fixat cu celebra tiară Diamond Bandeau ce i-a aparţinut reginei Mary şi pe care regina Elisabeta a II-a i-a împrumutat-o miresei pentru eveniment. Sursa foto: (c) Owen Humphreys/Pool via REUTERSCeremonia a fost marcată de o predică entuziastă despre puterea iubirii susţinută de episcopul Bisericii Episcopale Americane, Michael Curry. Foto: (c) Jonathan Brady/Pool via REUTERSRegina Elisabeta a II-a, soţul său, ducele de Edinburgh, prinţul de Wales şi ducesa de Cornwall, ducele şi ducesa de Cambridge s-au numărat printre cei 30 de membri ai familiei regale britanice ce au fost prezenţi la eveniment. Sursa foto: (c) Owen Humphreys/Pool via REUTERSLa serviciul religios au asistat 600 de invitaţi, printre care numeroase personalităţi din lumea filmului, a muzicii şi sportului. Dintre aceştia, Press Association îi aminteşte pe Oprah Winfrey, Serena Williams, George şi Amal Clooney, Sir Elton John, Idris Elba şi David şi Victoria Beckham. Sursa foto: (c) Jonathan Brady/Pool via REUTERSArhiepiscopul de Canterbury i-a declarat pe Harry şi Meghan soţ şi soţie după ce şi-au spus jurămintele şi au schimbat verighetele. AGERPRES/(AS - editor: Codruţ Bălu, editor online: Gabriela Badea) *** Citeşte şi: * NUNTĂ REGALĂ Meghan Markle a sosit la capelă şi ceremonia religioasă a început * NUNTĂ REGALĂ Prinţul Harry a sosit la capelă pentru nuntă * NUNTĂ REGALĂ Ploaie de stele la nunta anului * NUNTĂ REGALĂ Florile preferate ale prinţesei Diana decorează altarul pentru nuntă * NUNTĂ REGALĂ ''Ziua Z'' pentru prinţul Harry şi Meghan Markle Foto: (c) Owen Humphreys/Pool via REUTERS * NUNTĂ REGALĂ Meghan va purta o verighetă din aur galez, iar prinţul Harry din platină Foto: (c) Jonathan Brady/Pool via REUTERS * NUNTĂ REGALĂ Oprah Winfrey, printre primii invitaţi celebri care au sosit la eveniment * NUNTĂ REGALĂ Absentă de la Roma, Serena Williams este pregătită pentru nunta ''unor prieteni'' Foto: (c) Odd ANDERSEN/Pool via REUTERS * NUNTĂ REGALĂ Prinţul Harry şi Meghan Markle vor primi titlul de duce şi ducesă de Sussex Foto: (c) Dominic Lipinski/Pool via REUTERS * NUNTĂ REGALĂ Mii de oameni se adună la Windsor pentru nunta anului Foto: (c) Yui Mok/Pool via REUTERS