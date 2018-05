Geambazi a intervenit cu o zi înainte de meciurile care decid campioana! Legătura pe care o are cu Dan Petrescu şi îndemnul pentru Viitorul: "Arătaţi, copii, demonstraţi pe teren. Zdrobiţi CFR-ul!"

18:00

14:30 Elina Svitolina, campiana en-titre, va evolua din nou cu trofeul pe masă, după ce a câştigat cu 6-4, 6-3 duelul cu Anett Kontaveit! Finala de anul trecut de la Roma se poate reedita dacă Simona Halep trece de Maria Şarapova! Svitolina a învins-o pe Halep în meciul pentru titlul din 2017 cu 4-6, 7-5, 6-1, profitând de ghinionul româncei care s-a accidentat în timpul partidei. .@ElinaSvitolina will defend her title tomorrow as she moves on to the @InteBNLdItalia final! Defeats Kontaveit 6-4,...