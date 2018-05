LIVE BLOG | ACUM! Halep - Şarapova, semifinală dramatică la Roma! Simona nu îşi poate valorifica break-ul, Maria serveşte într-un moment crucial în decisiv

21:00

20:56 Halep nu are milă la serviciu de această dată, câştigă în sfârşit un game lejer, şi face 5-4 în actul al treilea! Şarapova se află sub o presiune uriaşă. 20:53 Halep - Şarapova 4-6, 6-1, 4-4! Maria loveşte năprasnic, câştigă două game-uri la rând, iar Simona se vede egalată. Tenisune fantastică la Roma. 20:48 Creşte suspansul, pentru că Şarapova nu cedează aşa uşor şi strânge scorul: 4-6, 6-1, 4-3! Maria tocmai a reuşit al 8-lea ei break, Simona are 10 game-uri câştigate la retur. 20:45 Ha...