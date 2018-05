5 modalitati sa atingi mai usor orgasmul. Ce rol au lubrifiantii si fanteziile

Abilitatea de a avea orgasm este una dintre cele mai dorite, insa in acelasi timp neinteleasa, experienta umana – intrucat oamenii cred, in mod gresit ca este conditionata exclusiv de zona genitala cand, de fapt, abilitatea de a ajunge la climax se reflecta in organism si se naste Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de RomaniaTV.net