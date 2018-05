CANNES 2018 Americanul Spike Lee, recompensat cu Marele Premiu al festivalului pentru "BlacKkKlansman"

19:00

Preşedintele american Donald Trump şi-a continuat atacurile împotriva Ministerului Justiţiei şi împotriva FBI, lăsând să se înţeleagă vineri că agenţia federală s-a infiltrat în campania sa din 2016 prin plasarea sau recrutarea unui informator, relatează Reuters.Donald Trump nu a mers atât de departe încât să acuze poliţia federală că i-a spionat echipa de campanie, limitându-se să afirme că cel puţin un membru al FBI a fost "infiltrat" din motive politice."Dacă este adevărat - (ar fi) cel mai mare scandal politic din toate timpurile", afirmă el într-un mesaj pe Twitter. Reports are there was indeed at least one FBI representative implanted, for political purposes, into my campaign for president. It took place very early on, and long before the phony Russia Hoax became a “hot” Fake News story. If true - all time biggest political scandal!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2018Rudolph Giuliani, fostul primar al New York-ului şi avocat al lui Trump, a relativizat imediat această informaţie."Nu ştiu cu certitudine şi nici preşedintele, dacă a existat într-adevăr unul", a declarat el la CNN. "De mult timp ni se spune că a existat un fel de infiltrare", a comentat Giuliani. "La un moment dat, preşedintele credea că este vorba de o punere sub ascultare", a adăugat el. Foto: (c) Mike Segar/File Photo/REUTERSNici Trump, nici Giuliani nu au furnizat vreo probă despre vreo infiltrare a unui agent guvernamental în echipa de campanie a candidatului republican.Aceste afirmaţii intervin într-un moment în care procurorul special Robert Mueller continuă să-şi efectueze ancheta asupra unei posibile complicităţi între echipa de campanie a lui Trump şi Rusia.Trump dezminte orice complicitate cu Rusia şi califică frecvent ancheta condusă de procurorul special drept "o vânătoare de vrăjitoare". Rusia dezminte la rândul ei că s-ar fi amestecat în alegerile prezidenţiale americane. AGERPRES/(AS - editor:Lilia Traci)