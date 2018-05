LIVE TEXT | Concordia - Dinamo se joacă ACUM! Scor incredibil la Chiajna în minutul 28

21:50

Min. 1 Fluier de start la Chiajna! În cazul unei victorii, Dinamo îşi asigură matematic primul loc în play-out-ul Ligii 1 Betano. Concordia traversează o perioadă bună sub comanda lui Ionuţ Badea, ilfovenii venind după trei meciuri consecutive fără gol încasat: 2-0 cu Sepsi, 0-0 cu Gaz Metan şi 1-0 cu Botoşani. Dinamo are de asemenea trei victorii consecutive în playout, dar gazdele au nevoie disperată de puncte pentru a se îndepărta de zona roşie. Chiajna are două lungimi avans faţă de Voluntar...