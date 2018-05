Halep trage semnalul de alarmă după meciul cu Şarapova: "Când nu prea am încredere, nu prea funcţionează" + ce spune despre adversara din finală. Corespondenţă de la Roma

"În setul doi am început să joc altfel, deşi nici în primul set nu am jucat rău. Cred că ea a jucat la cel mai bun nivel, dar eu am câştigat. Eu pot servi destul de bine, dar atunci când nu prea am încredere, nu prea funcţionează. Trebuie să relaxez braţul la serviciu. Trebuie să lovesc eu mingea, aşa cum trebuie - este în capul meu. Este o victorie specială, pentru că este prima pe zgură împotriva ei. A fost un meci fizic, dar mie îmi place să fie aşa, mai ales pe zgură. Sunt destul de puternic...

