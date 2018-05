EFEMERIDE ASTRONOMICE - 20 mai

01:30

Cea de a 71-a ediţie a Festivalului de la Cannes l-a încoronat sâmbătă pe unul dintre obişnuiţii săi, japonezul Kore-Eda, pentru bulversanta sa cronică de familie "Shoplifters", la finalul unei competiţii aflate sub semnul femeilor şi a cărei închidere a fost marcată de o intervenţie a Asiei Argento, una dintre acuzatoarele producătorului hollywoodian Harvey Weinstein, relatează AFP.Vedeta australiană Cate Blanchett şi juriul său au recompensat de altfel două dintre cele trei regizoare în competiţie, precum şi pe Spike Lee, pentru "BlacKkKlansman", un pamflet antirasist, şi pe Jean-Luc Godard, care a primit un Palme d'or special. Foto: (c) Stephane Mahe / REUTERSTrofeul lui Palme d'or i-a revenit lui Kore-Eda, unul dintre favoriţi. "Decizia a fost dificilă. Am fost transportaţi de jocul actorilor şi de regie. Nu suntem aici pentru a judeca, ci pentru a alege", a spus Cate Blanchett. "Dar nu a existat vărsare de sânge", a adăugat ea zâmbind. Foto: (c) Eric Gaillard / REUTERS"Există o graţie în acest film, în regie", a comentat regizorul Denis Villeneuve, membru al juriului, despre laureatul Palme d'or din acest an. Foto: (c) Stephane Mahe / REUTERSSelecţionat de cinci ori în competiţie şi premiat de mai multe ori, Kore-Eda, regizor al "Nobody Knows" şi "Like Father, Like Son", Premiu al juriului în 2013, a câştigat recompensa supremă pentru lungmetraj cu povestea unei familii de marginali care primeşte în sânul ei o fetiţă maltratată. El a dorit să împartă premiul cu rusul Kirill Serebrennikov şi iranianul Jafar Panahi, ambii vizaţi de o interdicţie de călătorie. Ei se numără printre cei 21 de regizori ale căror filme au fost în cursă pentru Palme d'or de-a lungul timpului şi care nu au putut veni la festival. Foto: (c) Eric Gaillard / REUTERSJuriul angajat l-a recompensat şi pe americanul Spike Lee, care s-a întors în competiţie la 27 de ani după "Jungle Fever", cu o şarjă la America lui Trump şi la rasismul din SUA. Foto: Jean-Paul Pelissier / REUTERSJuriul a fost atent şi la chestiunea femeilor, fiind recompensate libaneza Nadine Labaki (Premiul juriului pentru "Capharnaum") şi italianca Alice Rohrwacher (premiu pentru scenariu pentru "Lazzaro felice", la egalitate cu "Trois visages", de Jafar Panahi). Foto: (c) Regis Duvignau / REUTERSLibaneza a bulversat festivalul cu o poveste despre un puşti de pe stradă care îşi dă în judecată părinţii care l-au lăsat de izbelişte pentru că i-au dat viaţă. Un rol interpretat de un refugiat de 13 ani impresionant, potrivit AFP. În acest an, femeile au fost mai vizibile decât de obicei, în special datorită venirii pe covorul roşu a 82 de femei din cea de a şaptea artă pentru a solicita "egalitate salarială". Sâmbătă seară a urcat pe scenă actriţa Asia Argento, care a dorit să transmită un mesaj clar împotriva hărţuirii sexuale. Foto: (c) Stephane Mahe / REUTERS"În 1997, am fost violată de Harvey Weinstein (...) Vreau să prezic ceva: el nu va mai fi niciodată binevenit aici", a spus italianca, devenită una dintre figurile centrale ale mişcării de descătuşare a femeilor din industria filmului după seismul Weinstein. Ea şi-a terminat discursul virulent cu pumnul ridicat, într-un moment în care tocmai s-a aflat că Luc Besson este vizat de o plângere pentru viol, acuzaţii pe care regizorul şi producătorul francez le respinge categoric. Foto: (c) Stephane Mahe / REUTERSÎn ceea ce priveşte actorii, italianul Marcello Fonte a câştigat premiul de interpretare pentru "Dogman", de Matteo Garrone, un frizer de câini care devine violent nemaisuportând umilinţele. Foto: (c) Eric Gaillard / REUTERSActriţa kazahă Samal Esljamova, o necunoscută pentru marele public, a obţinut la rândul ei premiul de interpretare feminină pentru rolul unei refugiate kârgâze din "Ayka", de Serghei Dvorţevoi. Foto: (c) Stephane Mahe / REUTERSFestivalul de la Cannes i-a decernat şi un premiu pentru regie polonezului Pawel Pawlikowski pentru "Cold War", povestea unei iubiri cu năbădăi în plin Război rece. Foto: (c) Regis Duvignau / REUTERSFigură a Noului Val şi un veteran al competiţiei la 87 de ani, Jean-Luc Godard a primit un Palme d'or special. El s-a aflat în competiţie cu "Le livre d'image", o operă enigmatică, care i-a lăsat perplecşi pe mulţi privitori, potrivit France Presse. Cineastul legendar nu a făcut deplasarea pe Croazetă dar a susţinut o conferinţă de presă prin smartphone, cerându-le jurnaliştilor să ţină minte momentul. Foto: (c) Regis Duvignau / REUTERSAGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Adrian Dădârlat)