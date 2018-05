BILANȚUL BIZAR al accidentului aviatic din Cuba. Cel puțin 20 de PREOȚI AU MURIT

22:45

La Palatul Parlamentului a avut loc, sâmbătă, conferinta „Solidarity of Empathy for Peace”, dedicată sprijinirii reunificării pașnice a Peninsulei Coreea. Evenimentul a fost organizat de Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) în colaborare cu Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului.