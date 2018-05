Coincidență înfiorătoare între Meghan Markle și Prințesa Diana

15:50

Andreea Marin a recunoscut că are probleme de sănătate, dar spune că a învățat să treacă peste ele după ce a cunoscut un tânăr de 20 de ani, imobilizat de la gât în jos, care i-a dat o elcție de viață. Andreea Marin și Cristian s-au întâlnit la un centru de recuperare medicală și sportivă. La […] The post Andreea Marin are probleme de sănătate! Cine este bărbatul care o ajută să-și revină appeared first on Cancan.ro.