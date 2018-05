Istoria mai puțin știută a Insulei Lesbos. Ce pot vedea turiștii care ajung pe “Insula Lesbienelor”

12:20

Fiul cel mare al președintelui SUA, Donald Trump, Donald Trump Jr., s-a întâlnit în august 2016 cu un emisar al prinților Emiratelor Arabe Unite și Arabiei Saudite. El i-ar fi oferit ajutorul în campania electorală. Întâlnirea a fost dezvăluită, sâmbătă, de publicația The New York Times și confirmată de un avocat al lui Trump Jr.