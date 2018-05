Informații noi despre Harvey Weinstein, producătorul acuzat de viol de mai multe actrițe! Cum încerca pe victimele sale să păstreze tăcerea

21:30

Un atac terorist a fost comis la o biserică ortodoxă din Rusia, în Cecenia. Un grup de militanți a încercat să ia ostatici credincioșii aflați înăuntru, însă poliția a răspuns cu focuri de armă. 7 oameni au murit în schimbul de focuri. Atacul a avut ca țintă Biserica Arhangelul Mihail, din Groznâi, capitala regiunii autonome