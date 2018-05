Sfinții Constantin și Elena. Ce nu trebuie să facă femeile în această zi

21:50

Instabilitatea atmosferică va continua pe parcursul weekend-ului, la nivelul întregii ţări. Treptat însă, de la începutul săptămânii viitoare, aria precipitaţiilor se va restrânge. Duminică, vremea se va menţine în general instabilã. Vor fi înnorãri, averse şi descãrcãri electrice, mai ales în cursul zilei, local în sudul, estul şi centrul ţãrii, precum şi în zonele montane […] The post PROGNOZA METEO. Cât timp mai ţin ploile, cum va fi vremea de luni appeared first on Cancan.ro.